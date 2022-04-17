【粵語禁忌】日常生活的語言忌諱與委婉——從「棹忌」說起

在香港，各行各業都有獨特的語言忌諱，而且比較「封閉」，往往只有業內人士方能明白。例如香港醫護人士忌諱把「運送屍體的床」直言「運屍床」，會以「勞斯萊斯」來婉言。又如香港渠務署轄下的污水處理廠，採用先進的科學方法處理污水，其中將污水（排泄物）脫水至污泥的設施，行內美化為「乾衣機」，脫水後的污泥將送往焚化爐處理（見下圖）。以上行業委婉語多只在業內流通，是「行話」的一部份，一般市民很少用上，亦不一定了解背後意義。

污水處理廠將污泥脫水的設施。（作者提供）

與之相反，香港水上人的忌諱滲透力極高，昔日漁家「行業忌諱」部份甚至成為日常用語中的「普通忌諱」。「忌諱」在粵語口語中又名「棹忌」，「棹」一字原指水上人的「棹艇」，而「棹忌」原來是「蜑家」的「行船忌諱」，及後「棹忌」一詞被岸上人吸納，「棹忌」亦引伸至指所有「忌諱」，甚或有些粵語發音亦因此而改變。有謂「行船跑馬三分險」，即使在科技發達的今天，行船仍會被視為相對危險的職業，更何況是雷達及通訊科技仍未發明的年代。當漁民難以仰賴人力和科技來克服各種凶險時，就只能祈求神靈保佑，同時盡量避免「說錯話」，以免招致不測。因此，為免觸犯「棹忌」，相應的「委婉語」便應運而生，下舉三例說明。

一、諱「翻」

不難想像，漁民的第一忌諱是「翻」。「翻船」影響的不只是生計，更攸關性命。由是之故，水上人相當忌諱提及「翻」字，就連食魚時也只吃單邊，忌諱把魚「翻身」。除「翻」（faan1）本身，水上人也忌諱與之近音的「帆」（faan4）。因此，船上的「帆」便以「𢃇」（lei5）委婉替代，取吉利字「利」（lei6）之諧音。岸上人沿承此委婉用法，粵語人士多說「看風駛𢃇」、「有風駛盡𢃇」，而少說「看風駛帆」、「有風駛盡帆」。艇家的「棹忌」，改變了粵語人士的用字習慣，影響力不容小覷。

粵語人士多說「看風駛𢃇」、「有風駛盡𢃇」，而少說「看風駛帆」、「有風駛盡帆」。（吳鍾坤攝）

二、諱「危」

「危」一字讓人聯想到「危險」、「危急」、「危難」或「危機」，不論何者，「危」字都會讓漁民感到不安恐懼。由於「危」、「桅」同音，讀作ngai4，為避開「危」，漁民習慣把船上「桅杆」（掛帆高杆）的「桅」改讀成wai4（圍）。水上人對「危險」有莫大忌諱，故化「危」為「圍」以規避忌諱與恐懼，折射了漁民「寧可信其有，不可相其無」的行事信條，背後的心理機制正是害怕一語成讖。現在連岸上人也將「桅」讀作wai4，此一讀法再次證明漁民的「棹忌」對粵語的影響力。

三、諱「散」

「散」有「四散」及「散離」的意思，對漁民來說，「散」意味着出海後一去不向，不能與家人重聚，是另一個大忌。因此，與「散」（saan3）同音的「傘」也成為船家的忌諱，故改「傘」為「遮」（ze1），取其「遮擋」功能作為「傘」的委婉替代。而「遮」一詞亦廣為岸上粵人所用，說「遮」不說「傘」。詞性上「遮」屬兼類詞，「我去買把遮去遮雨」一句中兩個「遮」，第一個作名詞，第二個則為動詞。

由是觀之，有別於行業忌諱只在業內流通，艇家因忌諱而產生的委婉語能走進尋常百姓家，成為普通日常用語，甚至影響粵語的字音。究其因由，與以下兩個因素有關：其一，水上人對「危（險）」、「（離）散」的忌諱，屬「普遍恐懼」，所謂「人同此心」，岸上人也會對此產生同樣的畏懼，故此相關的「委婉語」很容易為非業者所接受和吸納。其二，與行業影響力有關，昔日香港作為漁港，不少居民都從事捕魚或其他「行船」周邊行業。行業的普及及影響力，使得業內的「委婉語」能夠滲透至日常粵語之中。

漁民的「棹忌」對粵語的影響隨處可見。（吳鍾坤攝）

香港蜑家話和廣州話都屬於粵語，然而基於生活方式、文化及環境的不同，從而衍生出各自的語言忌諱，以至獨有的委婉語。通過密切的接觸與交流，兩者的語言漸漸交織成無形的語言網，你中有我、我中有你，相互影響，最終因應各自的需要而保存、改變或捨棄。「委婉語」這種從行業到日常的擴散現象，是語言文化研究（Language and Culture Studies）關心的子課題。語言「棹忌」由「船家」走向「大家」，由「昔日」流傳至「今日」，證明語言具生命力及可變性。

王晉熙

香港理工大學中文及雙語學系碩士生



梁慧敏（通訊作者）

香港理工大學中文及雙語學系助理教授



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