從武漢到上海　中南海「抗疫猛將」孫春蘭有什麼角色？

上海新冠肺炎疫情持續高危、輿論場再度出現對「動態清零」防疫政策質疑的聲音，「中央抗疫第一猛將」中國國務院副總理孫春蘭再度奔赴疫情防控第一線。



新冠疫情的防控過程中，孫春蘭堪稱中南海高層在疫情最前線的代表，更是抗疫戰中不可或缺的重要角色。

孫春蘭近年一直奔波於中國抗疫前線督戰。2019年底，新冠疫情在中國武漢以出人意料的速度爆發。當時全球各國的醫療防疫系統對新冠病毒的特徵和防控手段尚處於摸索階段。2020年初，孫春蘭臨危受命率團抵達武漢市，傳達中南海對疫情防控部署的要求，督導當地抗疫。

在武漢期間，孫春蘭曾視察社區，當時的社區管理人員臨時指揮志願者對居民送菜送肉以「應付檢查」，被激怒的市民在孫春蘭視察時隔窗高呼「假的！」，揭發這種弄虛作假的行為。此舉在中國網絡上引起軒然大波。孫春蘭當即要求管理者立即整改，實事求是。

2020年中，孫春蘭剛從武漢回北京，東北三省疫情陸續爆發。孫春蘭立刻再出發，實地考察社區、隔離觀察點、收治定點醫院、郵政運營中心、超市藥店等，研究完善和加強各項防控工作。孫春蘭沒有顯赫的背景，也沒有傲人的學歷，以低調謹慎、勤政實幹成就事業，疫情肆虐期間解決重重棘手難題。從2020年初至今，中國大陸哪裏有疫情局部爆發，哪裏就有孫春蘭的身影。

中國任何一地爆發局部疫情，各方都能迅速動員起來，進入戰時狀態，在最短時間以最低成本撲滅疫情。中國近三年來抗疫之路，孫春蘭堪稱中南海高層在疫情最前線的代表，其步履幾乎從未停歇，是中國抗疫戰中不可或缺的重要角色。從她的身上，外界也能看到中共「全國一盤棋」式疫情防控的運作過程和特徵。

2020年12月3日，孫春蘭在中國疾控中心調研。（新華社）

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《從武漢到上海 中南海「抗疫猛將」孫春蘭的角色》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。