全球多國「躺平」　為何中國仍堅持「動態清零」？

上海疫情大爆發，應否堅持「動態清零」成為熱門話題。國際疫情出現新變化，絕大部份國家已經躺平，中國何時會從變種的病毒特性出發，對防疫政策作出與時俱進的調整，在國際輿論場也引起許多討論。



雖然Omicron的毒性已經大幅降低，但是新冠病毒持續變異，誰也不知道這個病毒還會變異成什麼樣子。（美聯社）

當下一些人對「動態清零」有意見，多是對那些層層加碼的極端防疫措施有意見，而不是希望放棄動態清零，這一點中國決策層一直很清楚。其實對中國防疫決策而言，至少在今年年底之前，堅持「動態清零」絕對不會放鬆。

雖然現在新冠病毒的殺傷力已經不大了，但是考慮到更廣泛的決策因素，特別是醫療資源的承受能力、醫療科學水平、疫苗接種率，在沒有更有效的疫苗和特效藥問世之前，中國還是會堅持動態清零。

當然，在維持「動態清零」的過程中，中國各級政府與有關防疫部門也要盡量做到精準防控，不能再強行「一刀切」，或是採取一些不合理的防疫措施，動輒限制出行，影響正常社會運轉，衝擊社會經濟運行。對於醫學工作者的專業建議、社會上的各種討論，政府與輿論管理部門也應保持包容，允許他們表達，讓他們放心講話。這樣才更有利於減少疫情防控次生災害，有利於決策層掌握各方面情況，從而有利於政府根據情況變化作出與時俱進的正確決策。

防疫抗疫不可掉以輕心，中共將召開二十大，穩字當頭是政府決策的核心考慮。（美聯社）

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《新冠病毒毒性大幅降低 為何中國仍不放棄動態清零？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。