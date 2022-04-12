上海封城亂象｜濫權撲殺確診者寵物　源自「新冠恐慌」？

此刻外界看上海防疫，恐怕不明白：為何內地還不「放開」？

這疑惑很合理，從3月上海疫情爆發至今，「新冠確診病例」重症人數是「一」，死亡為「零」。而防疫衍生的次傷害（例如趕不及就醫而去世的非新冠病患），並未有統計，都是零星在社交媒體爆出。



上海宣布繼續實施封控管理，警員獨自駐守浦東隧道出口。（視覺中國）

上海市民上一次因為疫情不能出門，已經是2020年武漢疫情爆發之時，而且僅封閉了一小段時間。往後約兩年，不管是上海，還是同為一線城市的深圳、北京，就算有兩、三千萬的龐大人口，都沒有受到太多新冠疫情的衝擊。正因為過去兩年的防疫頗有成效，外界看來頗為嚴格、不近人情的清零才會被內地民意接受。

近日因上海封城而民間怨氣升溫，內地輿論場爭論「清零還是放開」，已經陷入對立與無解。日前上海防疫記者會上，出現「請官員放下稿子，現場示範如何搶菜」的留言，其餘留言也全是痛批沒有物資的情況，導致直播平台迅速關閉評論。歸根結柢，當前上海出現的問題，並不是「放開」就能迎刃而解。上海有些社區物資充足、分配完善，有些則連基本的物資配送人員都沒有，更不允許民眾外出。上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，可是民間防疫人員卻質素不一。

社區有部份防疫人員雖然是「協助防疫」，卻妨礙民眾基本生存、甚至傷害民眾。有社區居委會拒絕家裏已經沒有物資的民眾外出採買，也不提供協助。政府現行防疫規範中，未說明如何處理確診者的寵物，民間防疫人員沒有公權力，更沒有政府文件，卻殺死確診者的寵物。疫情防控產生了部份權力真空的地帶，除非公權力介入，否則將會持續發生防控極端事件。

打死確診者的寵物、各種防疫過度的行為，根源就是對病毒過於恐懼。對於上海政府和北京中央而言，盡快解決上海的各種問題、阻斷防疫亂象是重點。但官方媒體需要盡快科普民眾對於新冠變異病毒的認識，否則當下次疫情在其他城市爆發，因為過度恐懼而出現的各種亂象、基層防疫人員阻撓百姓生活的各種極端事件，還是會持續發生。

當前上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，但民間防疫人員質素不一，當局應盡早杜絕濫用公權力的極端防控事件。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《面對變種病毒 使社會「免除恐懼」是第一步》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。