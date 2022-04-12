俄方聲稱的「騙局」　烏克蘭「布查慘劇」對各國帶來的深遠影響

本月初烏克蘭軍隊宣稱俄軍在基輔附近的布查鎮曾進行一場「大屠殺」。烏克蘭檢察總長稱基輔地區發現逾四百具平民屍體，事件引發全球關注。烏克蘭媒體更公布一系列布查居民死亡的影像，激起各國強烈反應。烏克蘭總統澤連斯基談及俄羅斯是否實施「種族滅絕」時堅定表示：「確實如此。這就是『種族滅絕』，為要消滅整個國家和人民」。



俄羅斯方面否認關於布查鎮的相關指控。俄羅斯國防部稱這些圖像是「一個騙局」；俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，布查事件是烏方試圖利用「假新聞」對俄進行攻擊；普京強調，俄羅斯開展特別軍事行動的目的是使頓巴斯地區的人民免遭「種族滅絕」。美國總統拜登則譴責事件「令人髮指」，俄軍在烏克蘭布查犯下「戰爭罪」，並再次稱呼普京為「戰犯」，呼籲對其進行審判。雖然俄烏雙方針對布查事件的成因仍在爭議，但西方已經藉此發起新一輪對俄制裁。

烏克蘭布查鎮一名遇襲身亡的男子雙手遭反扣捆綁，遺體陳屍街頭。（美聯社）

政治領域方面，德國、法國、意大利等多個歐洲國家相繼宣布驅逐俄羅斯外交官；與此同時，聯合國大會亦表決暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位，進一步阻斷俄羅斯與歐美國家緩和關係的政治途徑。經貿領域方面，各國對俄羅斯實施新一輪經濟制裁。歐盟委員會公布對俄羅斯第五輪制裁，當中包括禁止俄羅斯船隻進入歐盟港口、禁止俄羅斯公司參與歐盟政府採購。美國則表示考慮對俄羅斯聯邦儲蓄銀行加強制裁。

可以預期「布查屠殺」將對當下烏克蘭局勢帶來多層影響。首先，俄烏和談受阻，烏克蘭局勢的緩和再被延後。其次，國際社會將面臨更大的「站隊」壓力。再者，對歐洲軍事安全格局將帶來一連串間接影響。即便烏克蘭加入北約無望，北約各國領導人堅持不捲入對俄軍事衝突，此類輿論聲浪也在影響其他非北約歐洲國家。倘若芬蘭開啟加入北約的程序，難保另一場危機再因此而爆發。

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《烏克蘭「布查事件」對各方帶來的影響》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。