李家超放軟身段強調團結 「以結果為目標」真可改變官僚作風？
撰文：01周報
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李家超辭任政務司司長後，上周六（4月9日）宣布參選下屆行政長官，並舉行網上記者會交代三大方向，即以結果為目標解決問題、全面提升香港競爭力，以及奠定香港發展的穩固基石。李家超暫未交代具體政綱內容，從他參選宣言中，可看到他強調施政實績，要讓市民從政策中看到希望，得到實惠，這亦呼應港澳辦主任夏寶龍的說法，香港的管治者除了「會幹事」，還要「幹成事」，令市民分享發展紅利。
紀律部隊出身的李家超，一向予人強硬形象，特別是他處理修例風波手法，但李家超的參選宣言明顯把身段放軟，顯示自己實幹、包容一面，願意接納和聆聽不同意見。他在宣言中強調，在他領導下的第六屆政府將會以誠懇的態度走入社區傾聽民意。
過往政府不時被批評議而不決、程序掛帥，無法真正幫助市民解決生活難的問題。李家超提出的三大施政方向中，「以結果為目標」最受關注，他解釋自己是一個務實的人，「一向相信做事除了要符合程序，更要以結果為目標」，會從政府理念和做事方法作出變革，提升施政效率。
詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《李家超參選宣言 除了「會幹事」還要「幹成事」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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