中國版「鐵娘子」孫春蘭 如何以低調謹慎作風走到今天？

在一個男性主導的社會，女性官員的存在絕對是少數，而極具存在感的面孔則更是鳳毛麟角。孫春蘭就是這種「少數中的少數」。所謂時勢造人，新冠疫情固然「成就」了她，然而能夠在數以十萬計的官僚群體中登堂入室，顯示孫春蘭絕非平庸之輩。



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有評論指出孫春蘭是一個極為低調和謹慎的人，並憑此性格在當時競爭激烈的大連市委書記一職之爭贏得各方支持。彼時，孫春蘭對薄熙來在大連的所作所為已有察覺，但並未直接「碰硬」，而是悄無聲地進行糾偏，尤其是在用人方面進行了大幅度的調整。

孫春蘭沒有顯赫的背景，也沒有傲人的學歷，以低調謹慎、勤政實幹成就事業。（資料圖片）

中共十八大後，孫春蘭當選中央政治局委員，並再次北上，接替張高麗主政天津，成為中央政治局委員兼掌的地方中第一位女性「一把手」。兩年後，風雲突變，胡錦濤時期的「大內總管」、時任中央統戰部部長令計劃突然被查，孫春蘭三度入京執掌中央統戰部。

在當時人看來，雖然這屬於臨危受命，然而由掌握實權的直轄市「一把手」到中共下屬的「冷壓門」，多少有些貶黜的含義。

事後證明這一猜測大錯特錯……

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