中概股回流潮即將淹至 光是規則準備好並不足夠

上月中，美國證券交易委員會（SEC）首次公布了一份預定除牌名單，包含了百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、和黃醫藥，以及盛美半導體五間中國企業，引起了市場擔憂中概股將被迫全面退出美國股市。事實上，這並非什麼不可預期的事情。這次中概股的除牌風波源自於美國國會在2020年通過的《外國公司問責法》。該法規定在美上市的外國公司如果連續三年無法向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）提交審計底稿的話，將會被強制除牌。



美國證券交易委員會上月中將百濟神州等五家在美上市的中國企業列入《外國公司問責法》退市風險名單。（資料圖片）

關鍵問題出自於中國是否容許美國獲得中國企業的審計底稿，假如中美監管當局無法達成共識的話，從該法2021年生效起計，在美上市的中國企業最快可能將在2024年初公布完2023年全年業績後被強制除牌。也因此，不管現在是否在名單之內，可預期在美上市的所有中概股都將面對相同的風險。

可以預期在2024年初之前，可能會有大量的中概公司集中回港雙重上市，便得有所準備。香港政府在今年的財政預算中表示對於中概股回流已作好準備。的確，從制度和規則上，港交所已作出很多調整，比起數年前更能應對問題，例如在除牌後第二上市轉主要上市，或自願來港第二上市後轉雙重上市等都提供了便利。不過，規則雖然到位，但現時在美國上市的中國企業多達200餘家，市值接近1.2萬億美元，如果這些企業一窩蜂回港，並不容易消化。

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《香港能承接好中概股回流潮嗎？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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