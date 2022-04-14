俄烏戰爭殃及的池魚：斯里蘭卡陷亂局 或現飢荒

經歷兩年新冠疫情打擊旅遊業對外匯收入的衝擊，面對嚴重通脹和必需品短缺的斯里蘭卡，據估計只餘下低至六億美元的外匯儲備，僅足夠一個星期進口之用。連場示威之後，內閣成員絕大多數請辭，政府亦失去國會多數支持。如今總統賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）依然拒絕下台，而國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardana）則警告該國有可能要面對飢荒。



經濟與民生困局迫使人民在沒有政黨組織之下上街，當中不止低下階層，更有本來生活富足的中產參與，矛頭直指執政兩年多的總統賈帕克薩，以及其擔任高官的一眾家庭成員。「Gota，回家吧」（「家」所指為美國，賈帕克薩曾擁美籍）成為了示威的代表口號。

4月7日，斯里蘭卡政府醫院醫療人員舉牌示威，表示沒有藥物、儀器、燃料、電力、解決方法，要求政府下台。（美聯社）

在疫情衝擊之下，賈帕克薩長期不願向世界貨幣基金組織（IMF）求助，因為斯里蘭卡有中國的貨幣互換協議和印度的糧食燃料援助。但隨着俄烏戰事進一步推高糧食和燃料價格之際，這些幫助實在解決不了斯里蘭卡的經濟困局，為此，賈帕克薩近期終於決定與IMF展開談判，然而，此等「臨急抱佛腳」卻遇上示威造成的政局不穩，阻礙了應急的談判。

雖然全球目光現已聚焦俄烏戰爭，但在全球通脹與富國加息的背景下如何救助如斯里蘭卡般正面臨經濟、民生危機的國家，依然是國際社會亟需處理的一大議題。況且，斯里蘭卡並不是這次全球通脹震盪的唯一受害者……

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《斯里蘭卡陷政治亂局 俄烏戰爭的全球衝擊不應忽視》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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