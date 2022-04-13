上海封城現管理混亂 抗疫措施切忌忽略「人性化」

猶記得早前西安封城時出現許多亂象和多起悲劇時，許多人拿西安和上海對比，既是為了鞭策西安及時改進不足，又反映出人們對於上海治理的自信、認同和期待。

及至其後上海爆發疫情，上海的劃江分批封控已經持續逾一周，這讓世人得以瞭解和觀察，像上海這樣一座有着2,500萬人口的中國第一大城市，一旦採取半封城或封城措施，會出現何種狀況。上海的應對和治理，會否如早前許多人期待的那樣，比別的城市封城時好很多？



3月27日晚，當上海決定次日清晨5時起以黃浦江為界分批實行封控時，便有三點與早前一些城市封控不同：分批實行封控而非直接封城；允許封控區域內所有企業實施封閉生產或居家辦公；規定「要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求」。及至此時，人們心中仍有美好期待，盼望着上海可以做得更好。

疫情期間，上海市同樣面臨了早前西安封城出現的就醫難問題。（美聯社）

可惜的是，理想很豐滿，現實卻很骨感。

從目前情況來看，過去一段時日上海封控期間出現的問題比之前更多。網絡上有不少人反映生活物資保障不到位，買菜難，一些人吐槽部份基層工作人員或缺少物業的小區管理混亂。最為被詬病的是，在西安封城時出現的「就醫難」也在今日的上海出現……

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《上海，請找回你的人性化和精細化》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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