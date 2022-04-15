法國大選｜馬克龍再戰馬林勒龐 為何「必勝」優勢突然消失？

4月10日，法國進行了總統選舉的首輪投票。結果現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）得票率為27.6%，稍微領先極右國民聯盟對手馬林勒龐（Marine Le Pen）的23.4%得票率。

根據《經濟學人》早前的選舉模型，馬克龍的勝算一度達至95%以上。可是，馬克龍與馬林勒龐的支持度在3月中開始拉近，到底是什麼原因令馬克龍由「幾乎必勝」到現在選情告急?



馬克龍宣布參選後，開始陸續遊走全國拉票，可是其高支持率卻受到遲來的競選工程拖累。（美聯社）

在2月底俄烏戰爭爆發之後，馬克龍因「戰爭紅利」，支持度一度急漲，而其所有主要對手都因過往親近普京的態度而備受批評。一時之間，法國二十年未見的總統連任似乎已成定局。但隨着投票日迫近，總統選情又發生了變化。馬克龍在其首場大型競選集會上就警告：「今天的極端主義危機比起過去幾個月、過去幾年都更為巨大。」

更讓人擔心的，是他在次輪投票中與馬林勒龐的民調差距。在4月1日至4日進行的哈里斯互動（Harris-Interactive）民調更顯示，馬克龍只以51.5%的支持險勝坐擁48.5%的馬林勒龐。市場隨即為之一震，不少國際財經媒體都特別報道法國出現極右上台的可能。

儘管馬克龍將馬林勒龐的挑戰歸咎於移民政策上的不足，但馬克龍本人2017年以「不左不右」初選即勝，一舉打散傳統中間偏左、中間偏右的兩大黨派勢力本身，可能才是今天極右興起的主因……

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《團結左右的馬克龍竟促成法國極右興起？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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