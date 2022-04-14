改革開放以來最「深刻」的一次衰退 中國經濟增長不樂觀？

2022年第一季度，中國經濟艱難前行。為早日控制住疫情蔓延的趨勢，實現動態清零，各地方政府不得不實行嚴格的防控措施，居民消費和企業生產經營秩序受到嚴重影響。



目前來看，疫情影響的已不僅僅是第一季度。4月初清明節，中國旅遊人數和消費金額斷崖式下跌。據中國文化旅遊部的測算，2022年的三天清明節假期，國內旅遊人次僅有7,541.9萬，比去年減少26.2%，僅為2019年同期的68%；旅遊收入為187.8億元人民幣，按年減少30.9%，僅為2019年同期的39.2%。

中國國家統計局公布的3月份製造業和非製造業採購經理人指數（PMI）分別為49.5%和48.4%，較上月低0.7和3.2個百分點。（美聯社）

拉長時段來看，短期疫情的衝擊對中國這樣的大型經濟體來說不過是皮毛之傷。即便今年的經濟增速只能達到5%，與2021年相比也不過是回落3.1個百分點，這種程度的回落在中國經濟史上並不罕見。1978年以來，共有五個年份經濟增速下滑超過3.1個百分點。

高盛預計，中國今年第一季度的實際GDP增速將比去年第四季度有所放緩，全年預測由4.8%調低至4.6%。此外，花旗集團和摩根士丹利分別將中國GDP增速下調至4%和4.6%。

不過，內地學者對經濟的預期要樂觀得多……

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