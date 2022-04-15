中國樓市頻吹暖風 內房股有望起死回生？

每年的3、4月份向來是內地樓市的傳統旺季，對於房地產行業來說具有重要的價值，但是今年的這個春天，卻有着更重要的指標性意義：在疫情導致經濟下行的壓力之下，多地發布了寬鬆政策，房地產企業有望迎來起死回生，重演2008年那一幕「政策底」後的絕地求生劇情。



「房住不炒」是近幾年中國調控樓市的主基調，對於購房者，通過提高首付比例、提升購房門檻、限制購買二套房等措施，打擊進入樓市的資金；對於地產商，則是祭出了「三道紅線」，通過信貸措施來限制對地產商的放貸規模，在這套調控組合拳下，民營為主的地產商紛紛告急，不少在港上市的內房股出現違約風險。

3月16日召開的國務院金融委會議指出，針對房地產行業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。圖為國務院副總理劉鶴。（資料圖片）

不過，在虎年農曆新年之後，過去那種極為嚴格的樓市調控措施逐漸轉向寬鬆，其中一個核心指標，就是有60多個內地城市放鬆了限購措施，這裏面不僅有三四線城市，還有鄭州、哈爾濱、福州、蘭州這些省會城市，以及青島這樣的二線城市。

不過，作為內地樓市強力調控風向標的「北上深」這三大一線城市並沒有加入到寬鬆的行列中……

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