書評｜《組織韌性》：中規中矩的企業案例研究

《組織韌性：如何穿越危機持續增長》的作者曹仰鋒乃香港創新研究院院長，主要研究企業戰略轉型與商業模式的創新、組織變革及可持續成長等領域。除本書外，作者曾出版過三本專書，都是以個別真實企業的案例作為研究對象，探討並歸納出企業經營的成功經驗。

2020年的新冠疫情嚴重打擊了航空業，將是西南航空的第五次危機。（美聯社）

本書同樣以企業案例作為切入點，顧名思義是探討企業如何跨越眾多困難並保持增長。為了突顯這個主題，作者挑選了美國西南航空公司作為核心研究對象，因為它成立於1971年，有近五十年的漫長企業歷史，而且當中碰巧經歷了四次重大危機，但每次卻都能快速克服艱難回復增長，並連續四十七年保持盈利。

西南航空是美國一家主要航空公司，總部設於美國南部大州德克薩斯州。其主要的營運優勢是利用低成本的經營結構推出低票價政策，而且定位為專營美國西部地區中型城市的航空網絡，霸佔了美國西南地區國內航線的主要市場。西南航空面對的第一次危機是1970年代尾由於「兩伊戰爭」引起的石油危機……

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《《組織韌性》：中規中矩的企業案例研究》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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