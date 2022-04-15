【恩威並施】方艙模式解決短期房屋問題

李家超競選期間提出他對房屋政策，期待一些短期措施的建議。坊間很多房屋政策的提議都是中長期的，那麼短期有什麼可行性呢？一個參考就是殖民地時期興建臨屋的措施。房屋署主導在香港不同地方尋找土地興建臨時房屋。



其實香港目前短期也可以重啟這個臨屋項目，由房屋署直接負責。房屋署有建築師也有工程管理的經驗，可以直接參與，並應該在全港尋找土地，甚至為十八區每區設定一個指標。例如每一區製造五千至一萬個單位。有一些可以用組裝模式、有一些可以用工廠改建模式、有一些是由舊樓房改建、有一些是從頭再興建。

李家超表示，收到很多涉及中長期解決土地房屋問題的意見。（廖雁雄攝）

由房屋署直接負責臨屋是最直接的。現在交由社區組織去做，其實比較勞民傷財，結果也是產生非常少的過渡性房屋。其實過渡性房屋也好、臨屋也好，總之就是要有政府部門負責，而並不是現在隔靴搔癢的模式。

房屋署應該直接負責臨屋建造，民政署地區行政覓地，甚至利用康文署公園，針對一些使用率低的公園土地，甚至天橋底也能夠想出不同的方法去做，並應該像方艙醫院一樣，尋找國家隊支援，減低建築費用。香港目前的建築費，差不多是深圳的十倍。為什麼是十倍？就是政府的招標過程與及前期籌備不足，故此讓承辦商能夠從中製造更大的邊際利潤。建築費貴十倍，但人工沒有加。那麼，那些費用在哪裏？很多就是行政費用與及要去處理政府繁複的招標程序與過程。

目標為本最重要。立法會必定會支持，甚至也可以直接參與，建築費透明度高，建築材料多少錢？工人多少錢？施工要多少？其實直接計出來便會知道多少錢是合理的。社區協會在深水埗弄的過渡性房屋，每個單位平均建造費之驚人，令你咋舌。

減輕建築費用是解決房屋問題外另一個重要的事項。（張浩維攝）

減輕建築費用是解決房屋問題外另一個重要的事項。把資源集中在改善生活質素，而不是給承辦商和工程師等專業去成為他們的利益、成為他們的小金庫。

李家超當特首之後，若果在一年內製造10萬個過渡性房屋單位為目標，並由房屋署直接負責，並有國家隊、內地的支持和協助，我相信是有可能的。正如今次方艙醫院能夠成功，就證明這種國家速度是有可能在短期內解決房屋問題。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

