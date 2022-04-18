【恩威並施】香港浴室文化興衰

九十年代是香港浴室文化最光輝燦爛的日子，幾乎各區均有不同類型的桑拿浴室。它為香港普羅大眾提供了一種舒壓平台。浴室文化在日本和韓國也是非常興盛，尤其是日本傳統的浴室文化。香港其實也有上海式的澡堂文化，位於油尖旺的浴德池應該是全中國最後一個上海式浴堂，可惜並沒有好好保育下來。



浴室文化其實與生活息息相關。「沖一個靚涼、浸一個好浴」，工作壓力、生活壓力都會舒緩和解放。可惜的是，香港政府過分單一的商場式規劃，把浴室文化差不多完全消滅。當然有一些是政策的理由，例如政府在土地規劃、空間用途裏面，沒有指明要設定一些設施，奉行所謂市場自由。於是大家都只做一些商場，賣高價貨化妝品，而一些配套性設施，例如書店、文化類空間，浴室娛樂空間、夜總會等等，均沒有在規劃指標之內。

其實一個正常的社會需要有不同的空間。九十年代香港浴室文化的滲透性很強，不同區都有，在全盛時期，單單一個尖東區已經有十多家不同大小的浴堂和桑拿浴室。當然這些浴堂和桑拿浴室也引起一些所謂色情事業。

浴室澡堂文化在亞洲，近年來有很大的發展。像新加坡開設賭業以來，這種浴場娛樂在旅遊方面，結合美容、spa、按摩、醫療服務等，有着很大的發展。最近新加坡還出現了一些和運動結合，設於運動場地的日式浴場設備。其實，香港居住環境細小，在社區裏面設立浴場，可以為社區帶來一個很好的作用。若果在很多新樓盤裏面的會所容許設立經營浴場，更可為居住的居民帶來一個更優質的生活。

香港人喜歡出外旅行，到日本浸溫泉、到泰國住渡假村，都有很多浴場配套的設施。水是生命的泉源。和水貼近，舒緩壓力，對生活緊張的香港人十分重要。香港如何活化推動浴室澡堂文化？可以有幾個模式︰

高檔次模式，可以由幾間酒店，例如文華、半島、瑰麗酒店等等去思考浴堂文化。另外，地產商也應該嘗試在他們的商場項目裏面，設立浴場浴室空間。

旺角浴德池。（拉闊遊戲）

中消費方面，地產商除了食肆之外，也應該在生活層面裏面開拓和研究，澡堂是另外一個可考慮的模式。新加坡把體育和浴室結合，找一些經營者去做，康文署可以參考，未來在新的體育設施裏開發。例如泳池可以有三個部分︰第一個部分是兒童嬉戲池。第二個部分是體育運動員的游泳池、第三個部分就可以設定一些浴室浴堂設施。

香港政府也應該在不同區域，例如新區，鼓勵和支援浴室場所。開一個浴場投資很大，人手需要很多，所以政府更應該有政策配合。而長遠來說，舉個例子︰水如何能循環再用？如何不會消耗太多用水？可能要裝置一些先進的過濾設施。如何大量用水，怎樣用水，也是一個學問。香港的地產商完全有財力物力去做這個事情，就是在商場裏面開發一些新形式的項目。不只是賣名牌賣化妝品，而應該開發一些新體驗，浴場基本上是很可行的。

推動健康的浴場文化時能否完全避免色情場所出現？色情事業不是一個浴場問題，就算有沒有浴場，它也會出現，只是有浴場出現的時候，它能夠製造一個交易平台。所以要令整個事情從健康角度落手，男性女性都可以去。浴場不只是男性活動，而是一個人類舒壓最好的一個方式。

香港要發展旅遊業，要多元發展，便需要尋找建立更多的配套設施。目前旅遊業在大灣區競爭激烈，香港要找回自己的特色，其實要向九十年代的香港學習取經，研究香港那時候有什麼娛樂事業，再現代化、再吸收其他地方和社會的文化特色，才能活化創新，復興香港的娛樂事業。浴室文化既可以提升健康，也可以製造經濟活動，何樂而不為呢？

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

