【恩威並施】用常識和常理管治香港

行政長官候選人李家超提出結果為本施政，是完全符合常理和常識的，英文即是common sense 。香港政府施政常常沒有common sense，沒有常理和常識。



舉個例子，滅鼠政策只着重滅鼠，每年花平均一萬蚊捉一隻老鼠，但是預防鼠患最有效的方法是處置源頭——廚餘。廚餘政策不配合，再花多幾十億去捉老鼠也沒有成效。老鼠大量繁殖，是因為香港完全沒有具體的廚餘政策。為什麼沒有具體的廚餘政策？因為負責廚餘的不是食環署，而是環境局環保署。

預防鼠患最有效的方法是處置源頭——廚餘，然而香港完全沒有相關的政策。（余俊亮攝）

廚餘大量存在的情況之下，老鼠增加必然是不能避免的，再怎樣增加人手去滅鼠也不能解決。可惜香港政府討論問題缺乏common sense，只要求立法會增加資源去捉老鼠。而沒有要求有一套具體的家居廚餘與及食肆廚餘政策。在全港十八區設置處理廚餘中心要做很簡單，每區找地方弄一兩個。並應立法規管食店交出廚餘，造成一個生態鏈，既可減少鼠患，也可以藉着廚餘製造更大的經濟效益，甚至利用廚餘去支持農業。

另一個例子是汽車數目沒有適當地管理，運輸署不停要求興建更多停車場，香港地小人多，根本不應該存在這麼多汽車，而且已經有良好的集體運輸交通工具。政府興建大量停車場是不是也是一種浪費空間？

劏房問題也不是用common sense解決，弄一個所謂劏房法，根本不能夠具體解決劏房問題。劏房問題源於過渡性房屋不足，為什麼不學習殖民地時期，興建臨時房屋？

根據政府去年底公布的《長遠房屋策略》周年進度報告，全港有12.71萬個居住環境欠佳住戶，當中劏房戶佔9.22萬戶。（張浩維攝）

另外，大數據政策講了差不多十年，但是政府連一個大數據基本建設規劃也沒有，也是沒有常識沒有common sense。政府是不是有一個具體的大數據立法，以及像內地那樣興建不同類型的數據中心配合政府管治的需要？ 現在政府部門爭相搞Facebook、爭相出不同的應用程式（app），和疫情有關的就有一大堆，你叫一個老人家如何去應對這麼多的app ?

總之，香港政府做事要回到有common sense，有常識有常理，不是政出多門。又舉個例子，香港政府樹木辦裏面根本上沒有一個足夠份量的樹木專家團隊，如何能夠保育好香港的大樹古樹？保育樹木不只是為了美觀，也有環保及應對炎熱天氣的需求。大樹為市民提升生活質素，但是政府很多時候的宣傳卻是把樹木弄了一個製造危機的事情，這是不是也是沒有常識和常理？在交通政策上，汽車過度製造空氣污染，是不是也不符合綠色生活的標準？

政府推動智慧城市，但香港交通燈的規劃仍然是九十年代模式，追不上科技及城市管理的需要，處理不好人車爭路，也解決不了大量巴士在路面行使帶來的交通擠塞情況。香港政府一年用差不多17億元去管理小販，但是為什麼不能夠像新加坡和其他亞洲城市那樣有規模有系統地把小販管理好，不能夠重新發牌讓香港低下階層有一個發展生活的空間？

觀塘交通擠塞問題長年未能解決。（鄭子峰攝）

李家超新政府首先要做到的是要用common sense去認識問題。李家超說香港公務員質素很高，但香港的政策很多時候就是沒有common sense，例如花很多錢在天橋起電梯，那些電梯用大量的玻璃，保養維修清潔的費用如何處理？大量電梯出現，政府卻沒有足夠配套去訓練技工維修電梯，電梯維修員大有可能出現後繼無人的情況。這正正就是政府沒有用common sense規劃的後果。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

