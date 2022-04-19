美國通脹又破頂　強美元為新興市場敲響警鐘

近期，隨着美國聯儲局激進加息預期不斷加劇，美債收益率不斷飆升，美元指數也已經突破100大關。美元從全世界回流，新興市場受到極大衝擊。最近斯里蘭卡的「爆煲」，就為其他脆弱的新興市場敲響了警鐘。



美國勞工統計局最新數據顯示，美國3月未季調消費者物價指數（CPI）按年上漲8.5%，創1981年12月以來新高。這是CPI按年增速連續11個月達到或高於5%。剔除波動較大的食品和能源價格，美國3月核心CPI較去年同期上漲6.5%，漲幅高於2月的6.4%，是自1982年8月以來的最大漲幅。在美國3月CPI創新高後，聯儲局再度加息的預期強化。

美國3月未季調消費者物價指數（CPI）按年上漲8.5%，創1981年12月以來新高。（新華社）

當美國面臨重大經濟衝擊時大規模舉債印鈔，利用美元低融資成本刺激經濟。美元大量流向海外，這實質上是強行向別國借錢；當美元流動性過剩，再疊加經濟復蘇預期導致全球通脹後，再通過加息、縮表等手段，收緊貨幣政策，客觀上促使資本回流，最終令不少國家蒙受惡性通脹和資本外流的雙重衝擊，甚至出現資產價格暴跌。

很多經濟底子不夠雄厚的國家，往往遭遇到這種衝擊，首先是本幣暴跌，沒錢做國際交易。而在國際貿易上，很多大宗商品的定價權都控制在美國手上，美國可以通過操控價格，讓一些國家經濟雪上加霜，於是出現債務危機。

隨着聯儲局激進加息預期不斷加劇，美債收益率不斷飆升，美元指數也已經突破100大關。（Getty Images）

歷史上，當美元指數超過100，或者美元和美債收益率同步大漲時，新興市場往往容易出現危機。如1992年拉美主權債務危機，1998至2000年俄羅斯、阿根廷和厄瓜多爾經濟危機，2001至2002年土耳其和巴西經濟危機，2014至2015年巴西經濟危機......

當大量資產就這樣稀裏糊塗地成為不良資產，此時誰手裏有大量美元，誰就是「摘桃子的人」。趁其他國家資產價格暴跌時，美國又可大量印鈔去「抄底」，如此周而復始......

4月9日，斯里蘭卡科倫坡的示威者進行周末的抗議活動。該國因新冠疫情打擊旅遊業，導致這個債台高築、依賴外匯及進口的國家陷入困境，此外國內通脹率飆升、食物及必需品供應短缺、還有每天長達13小時的停電，引爆民眾不滿情緒，多地都有人上街抗議。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月18日）《美國通脹又破頂 聯儲局的「陽謀」和「陰謀」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。