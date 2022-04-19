上海防疫關鍵考驗　建立信心穩定民心

步入新冠疫情爆發的第三個年頭，愈來愈多國家正試圖走出疫情陰霾。令人擔憂的是，感染消退後的「長新冠」（Long covid）的成因和後患猶未可知，但可以肯定的是，我們將在未來幾年與之打持久戰。

與此同時，多國的經濟和民生其實也在經歷「長新冠」：在初期極度痛苦的企業倒閉、供應鏈中斷、消費和投資驟減之後，還要面對大規模政府借貸和極端QE政策這些「應急藥」造成的高企債務和嚴重通脹等「長期症狀」。相較於2020年的「恐慌」和2021年的「災難」，2022年面對的一大問題是「有序」。



許多新冠病患日漸康復，但「長新冠」（Long covid）的成因和後患猶未可知，但可以肯定的是，我們將在未來幾年與之打持久戰。（美聯社）

好經驗值得學習，壞經驗也可以參鑒。應對Omicron變種病毒時，如何避免「蔬菜之爭」、「糧油之爭」、「廁紙之爭」、「救護車之爭」，可參鑒各國在恢復秩序方面的經驗。此外，當局應針對無症狀感染者和輕微病症患者制定更適當的安排，避免醫療資源擠兌；適當紓緩地方政府背負的政治壓力，更有效率調配及分發物資；讓被隔離的無徵狀感染者和輕微患者居家隔離，並提供經濟補貼。

解決防疫亂象的手段是更為精準防疫，前設條件是予人們以信心和預期。同時，應降低人們對病毒的恐懼，讓民眾知道「確診不代表患病」，避免徒增各方壓力的歧視現象。人們建立好信心和預期，才是最大的「穩」。

如何避免抗疫期間的「蔬菜之爭」、「糧油之爭」、「廁紙之爭」、「救護車之爭」，可參鑒各國在恢復秩序方面的經驗。（美聯社）

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《上海防疫探路面臨關鍵考驗 人們需要的是信心與預期》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。