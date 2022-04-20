善用政府基金組合　保持金融市場穩定

近來，香港以至於內地股市持續走弱，令不少投資者卻步。特別是香港股市，自去年年初見頂後已持續下跌一年有餘。香港金融市場受壓的根本原因是經濟基本面，受去年以來內地經濟下行、監管政策，加上國際上美國加息及俄烏戰爭等地緣政治影響。單憑香港一己之力固然無法改變這些宏觀經濟問題。然而，金融市場長期處於悲觀形勢，不單影響到金融業本身，長遠而言將影響實體經濟運作。



內地有不少政策工具可以特別針對穩定市場價格，例如放寬貨幣政策、創造內需改善資金預期、政策鼓勵回購等、而其中一項最為直接的是動用如社保基金等公共基金入市支持。香港由於體制問題可用工具不及內地，但動用公共基金直接參與股市一點值得參考。

自去年年初見頂後，港股已持續下跌一年有餘。（美聯社）

當然，這不是說政府要帶頭「炒股」。政府在合適時作出一定的干預，目的不是參與股票投機，而是在市場極度悲觀的情況下穩定投資者信心。然而，政府過去只有在1998年8月金融風暴時唯一一次入市支撐股市。政府對支撐金融市場穩定相當抗拒的原因是部份人拘泥於自由市場、不干預等理念，認為只有像金融風暴這種被惡意攻擊的極端情況下政府才可以出手。但要知道，作為金融中心，穩定金融市場對香港至為重要，而且類似的穩定市場機制，在美國等公開市場亦存在。例如美政府建制內有「暴跌保護小組」（Plunge Protection Team）負責應對金融市場暴跌，現實上包括聯儲局以至白宮都會推出政策應對市場暴跌。

具體而言，政府其實有大量的資金可以動用。其一是外匯基金。有人質疑外匯基金需用於穩定港元匯率，當中的錢包括了銀行的錢，但按2021年的年報數據，外匯基金總資產45,778億元，當中有9,733億元是政府的財政儲備，另有3,942億元為政府基金，政府絕對有權動用當中一部份屬於政府的資產。而且，外匯基金本身就會將部份資產用於投資股票和金融產品，將部份轉化為港股與其一般的操作沒有太大差別。2021年底時，外匯基金當中有7,425億元（16.2%）為股票資產，另外尚有1,901億元（4.2%）直接注入附屬投資控股公司。在這接近20%的投資中，卻只有1,832億元（4%）為香港股票，即使不調動投資股票的比例，也有近7,000億元的資金可以用於支持本地金融市場。這足以說明香港政府絕對有空間和能力，在有需要時動用外匯基金去加大持港股的比例以穩定本地金融市場。

內地政府經常利用社保基金入市支持股市。（Getty Images）

另一個可以考慮的是動用強積金投資。按去年12月的報表，香港的強積金資產達11,817.9億元，是一筆相當龐大的款項。不同的是，強積金並非政府資產，而是市民資產，動用起來可能會有牴觸。現時強積金的投資方向由個別中介商向市民提供不同組合作選擇。不過，在內地以至美國的社保基金，都會有一定的投資規範，例如一定的比例要投資到本地市場等。保留強積金中一部份的資產供政府穩定金融市場並非不合理。

香港作為一個國際金融市場，穩定投資者的信心事關本地經濟命脈。而從上面的例子也可見，香港政府其實已有不少現成工具可以運用於穩定金融市場。

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月18日）《可運用政府基金以保持金融市場穩定》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。