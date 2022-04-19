約翰遜因派對門被罰款 「尋找下任首相」成保守黨首務？

上周二（4月12日），倫敦警方就唐寧街一系列違反抗疫措施的派對向超過50人發出定額罰款通知，被罰者包括英國首相約翰遜（Boris Johnson）、其妻西蒙茲（Carrie Johnson，本姓「Symonds」），以及一直被視為下任首相大熱的財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）。兩位英國政府要員馬上表明接受警方調查結果，為此致歉並繳付罰款，卻毫無為此請辭之意。



由於倫敦警方對於唐寧街各違規派對的調查仍在進行，此次罰款也許只是開端並非結束。有內閣人員就對媒體表示，約翰遜將會以不變應萬變地以烏克蘭局勢作為擋箭牌，「每當有罰款出現，約翰遜就會跟國會議員說，他正要打電話給他的好朋友澤連斯基」。

澤連斯基稱約翰遜在援烏事務中的領導將讓他歷史留名。（美聯社）

然而，即使約翰遜以俄烏戰爭為擋箭牌，民眾卻似乎不太受落。在首相被罰新聞曝光後的民意調查，分別有54%和51%英國人認為約翰遜和辛偉誠應當請辭。即使只計算保守黨選民的意見，此比例也分別達至35%和37%。由於此刻換相只需保守黨議員作不信任投票，或以之為威脅，如果議員大舉行動，這種民意有可能會再向對約翰遜不利的方向發展。

但議員們並沒有這樣做。保守黨人之所以不願此刻踢走約翰遜，除了俄烏戰事外，還有約翰遜暫時無人能代的考慮，因為本來的繼任大熱、財政大臣辛偉誠除了亦是被罰款者之一，他及妻子亦接連捲入醜聞之中……

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《約翰遜成違法被罰第一人 英國換相之期仍難定》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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