國際航空樞紐停轉多時 香港如何面對亞洲對手奮力追趕？
撰文：01周報
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隨着香港疫情逐漸受到控制，社會復常成為特區政府需重點處理的事項。行政長官林鄭月娥上周四（14日）宣布部份社交距離措施將如期在本周解除，但面對近日每天僅廿班客機抵港的情況，甚至國際航空運輸協會亦批評本港已因為防疫過嚴而令香港國際航空樞紐地位岌岌可危，政府卻至今未有回應到底什麼時候才會恢復香港與外地航班正常往來，僅表示將「適時調整這些政策」。
事實上，新冠疫情困擾全球各國經濟活動兩年多，各國的防疫政策亦早已打亂了航空客運的跨國經營網絡。雖說特區政府在4月1日起已解除對部份歐美國家的航空禁令，但不少航班已因港府的熔斷機制而停航香港這個航點。
相比疫情前的同期數字，香港旅客人數和客運飛機升降量分別為640萬人次和約3萬架次，目前數字分別只佔當時的旅客人數的1.4%及客運升降量約1成，可見香港復蘇之路仍然非常漫長。
如果環顧區內其他主要競爭對手的客運量和航班數字，以及留意各地機場管理局已着手拓展和恢復本來的航線和營運網絡，本港航空業情況無疑讓人憂慮。目前香港赤鱲角國際機場面對的競爭對手就包括來自新加坡的樟宜機場外、曼谷素萬那普國際機場、台北桃園機場及東京成田機場等。
以香港主要競爭對手新加坡樟宜機場為例，自去年9月起當地已陸續向大部份國家開放「疫苗接種者旅遊走廊」，今年3月更解除對全部國家的限制，由新加坡政府全資擁有的新加坡航空已恢復疫情前56%的載客能力……
詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《香港恢復國際航空樞紐地位要有辦法》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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