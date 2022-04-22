李敏鎬邁步荷里活　迎戰《魷魚遊戲》野心之作

李敏鎬參演、集結美日韓國際班底的原創劇集《彈珠人生》（Pachinko）剛於串流影視平台Apple TV+上架，目前中文媒體有關此劇的討論不多，主要談及這是關於日本殖民韓國時期少女與富商的禁斷戀愛。韓國媒體將這部籌備多年的劇集視為「長腿OPPA」李敏鎬進軍美國的重頭作，甚關注此劇在國際間的迴響。日本媒體的焦點則放在劇中移居日本的韓國人際遇。



少女善慈在韓國漁村遇上商人漢水，一位在濟洲長大、移居大阪、回到釡山出任漁穫代理的神秘富商。（劇照）

《彈珠人生》是有關韓國人移居日本的「異鄉人」故事，他們一直被稱為曖昧的族群，即使幾代在日本落地生根，仍被視為日本的「異邦人」。李敏鎬伴隨《彈珠人生》團隊宣傳時談到進軍美國的感想，他分享曾與憑藉《魷魚遊戲》揚名、獲提名金球獎男主角的李政宰交流，彼此都有相近想法：有別前輩電影人吐氣揚眉的喜悅，他們更希望盡力發揮，用心演繹角色，認真做好每一件事情。亞洲演員的「美國夢」不再遙遠，大家都很清醒要在彼邦站穩陣腳，只能憑藉實力與毅力——如同劇中的「異邦人」。

李敏鎬在訪談透露，早年仍是青澀新人的他懷着戰戰兢兢的心情為《花樣男子》試鏡，十多年後，再度懷着忐忑心情為國際團隊製作的《彈珠人生》面試。（劇照）

《彈珠人生》的人物並非千人一面，即使旁支角色亦展現不同韌性。居日韓裔老太太韓金慈一再拒絕地產商的金錢厚幣，堅持當開發地的釘子戶。她在上世紀五十年代以4,000日圓在市郊買地建設家園，來到1989年，開發商一再斡旋，最終開出10億日圓天價收購土地。十多位高層在會議室恭候「地主」，在男性主導的企業裏只有聰慧的直美一語道破，老太太不是來簽約，她是來面對你們這些唯利是圖、只看到眼前利益的人。她來告訴你們，人的生存狀態，可以有不同面相。老太太可以收取巨款奉獻子孫，難道她又不可以拒絕遷出，為自己而活？她的老伴離世，但共同生活的記憶沒有褪去，她只想在這片小房子度過餘生。

《彈珠人生》的台前幕後團隊不少擁有韓國血統，有參與的年輕成員透露，與家中長輩談及此劇內容，曾經歷殖民時期的祖母感慨良多，既為孫女獲得這個難得的機會高興，但也為她面對這段歷史感到難過。那是一個價值觀崩塌的時代，也是一個恐懼不安的時代。

《彈珠人生》許多微小角色也有其人生「注腳」，總有一句慧黠的對白點出他們各自的人生命題。神秘富商高漢水（李敏鎬飾）談到美國遊歷，留下一句饒富意味的話：這個城市對他來說是「everything and nothing」。《彈珠人生》的故事讓不少影迷想起描述韓裔移民在陌生國度展開新生活的《農情家園》（Minari），兩齣作品中奧斯卡最佳女配角尹汝貞都擔當離鄉別井的長輩角色，早年曾移居美國的她，對鄉愁自有許多深切體會。

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亞細亞的孤兒 漂泊無垠的《彈珠人生》

《彈珠人生》描述的「異鄉人」多年後踏足「家鄉」土地，卻存在不少文化隔閡。（劇照）

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《亞細亞的孤兒 漂泊無垠的《彈珠人生》》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。