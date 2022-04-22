【恩威並施】學習新加坡公務員培訓方法

新加坡公務員體制着重能力培訓，升遷架構也和能力培訓掛鉤。香港不一樣，香港公務員升遷沒有一個明顯的能力評核架構，把能力學習與升職掛鉤。在法國，政府公務員通過考試才能升職，而並不只是像香港這樣由上司決定。所以香港公務員改革最重中之重，不是公務員主觀質素高低問題，而是公務員根據什麼方式升遷。



如何建立提升公務員質素，並且讓高質素公務員脫穎而出，成為公務員領導的考核制度？新加坡完全可以參考。新加坡的政務官（AO）制度和香港的AO制度本來都是由英國殖民地政府建立，後來新加坡在八、九十年代開始改革。

李光耀時期開始把新加坡AO分為兩種：一種專職負責政策，所以都是政策專家。例如負責教育，就需要有教育專業背景及教育學術背景，或者有教育實踐經驗的人出任。房屋和經濟政策也是一樣；另一種是政治秘書，負責部門行政統籌工作。新加坡AO制度目前比香港先進，因為它把AO集中在專業層面，成為專家，他們的升遷也是根據一個專業能力考核。

新加坡培訓公務員的公共服務學院並不像香港政府這樣「活動教學」，即辦一個講座，找一些人來上一些課，大家「吹吹水」便等於培訓。香港AO以為到哈佛、牛津唸一下書，又或者到清華讀一個課程，便等於進修了，其實這也只是一種經驗培訓，並不是實際的能力學習。

香港政府現在勞民傷財在觀塘興建一座公務員學院，根本就不能解決問題。（資料圖片)

香港公務員培訓制度應該參考新加坡。當年新加坡政務官系統有一個特色，就是他們的組合有一些是退休軍人、也有一些是由企業轉到政府的。現在香港情況是政務官只會流向商界，而商界的不會流向政務官。其實香港政務官要活化其制度，應該打開一個旋轉門，例如讓退休紀律部隊人員成為中高層政務官，又或者民間NGO、社區組織及商界都應該派其精英到政府當中高層官員，以豐富整個政務官團隊。

李家超說他是一個樂團指揮。現在香港的政務官大部分都只會玩一種行政程序樂器。一個管弦樂團有吹、有彈、有打、有奏，由不同樂器組成。故此，若果香港要改革，首先這政務官這個組合要學習新加坡。

另外，大家只要上網看一看，把新加坡公共服務學院課程與香港政府公務員培訓比較一下，便會發現香港的「吹水」成分比較強。最奇怪的是它的規格很低，不是學術機構模式，只是一個舉辦活動、座談會的中心。相比之下，新加坡公共服務學院已是世界其中一個頂尖的公務員培訓機構，是和法國與中國的公共行政學院或黨校看齊的研究院模式。

香港公務員學院設在觀塘其實不合體統。為什麼要設在觀塘？它應該交由港大和中大去經營，簡單直接，就像哈佛的甘迺迪政府學院一樣。甚至也讓科大參加，一起設立公務員培訓學院，像他們辦的EMBA課程一樣，可以非常有曝光率和影響力。

香港政府現在勞民傷財在觀塘興建一座公務員學院，根本就不能解決問題。所以我覺得，李家超應該到新加坡訪問，向新加坡學習，並和他們的公共服務學院合作，在香港建立一個真正有質素、有水平的公務員學院。這才是最有效的方法。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

