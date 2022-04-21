對俄制裁衝擊美元秩序　人民幣國際化任重道遠

3月以來，西方對俄羅斯史無前例的金融制裁，再一次令世人見識到了美元在全球經貿網絡中無遠弗屆的影響力。然而，在美歐展演這一「囂張特權」（exorbitant privilege）、將俄羅斯孤立於國際金融體系之外的同時，也有人認為這些舉動「瘋狂」和「愚蠢」，分分鐘可能傷及自身，反過來衝擊美元秩序。問題是，雖然山姆大叔的制裁手段駭人聽聞，對某些國家造成潛在風險，甚至有大行策略師指國際貨幣體系可能因此而面臨洗牌，但就現階段而言，仍然沒有其他貨幣可以取代美元的位置，當中就包括被寄予厚望但仍處於起步階段的人民幣。



俄羅斯入侵烏克蘭已一個多月，西方的對俄制裁雖說是如期而至，但力度卻是超乎想像的嚴厲。在年初於烏克蘭邊境陳兵之際，俄羅斯曾對可能遭受的制裁進行過壓力測試。當時有資深財金界人士建議模擬盧布兌美元匯率跌至100比1的情形，卻被當局視為不切實際而未被接納。到了2月底，美歐的經濟制裁陸續推出，不僅多間銀行被剔除出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，就連俄國央行的外匯儲備亦遭凍結。結果，盧布一路貶值，對美元匯率從侵烏前（2月23日）的81比1，一度跌至135比1的低位。

俄羅斯的黃金和外匯儲備約為6,400億美元，西方國家的制裁措施凍結了其中的3,000億美元。（新華社）

針對有近一半的央行儲備資產遭凍結，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上月表示，沒有人提前預測到西方將這樣做，因為「這實際上是一種盜竊」。為了穩住盧布匯率，俄羅斯央行在未能動用外儲的情況下，只好將基準利率提升至20%，並進行嚴格的資本管制。此外，俄羅斯總統普京上月23日宣布，對於「不友好」國家和地區，俄方向其供應天然氣時將改用盧布結算。結果消息一出，盧布對美元匯率隨即躍升；目前更已回升至衝突前的水平，俄羅斯基準利率也有所下調。

中國社科院金融研究所副所長張明分析，美國與部份歐洲國家凍結俄羅斯的外匯儲備，破壞了迄今為止全球最重要安全資產——美國國債的安全性……

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