「俄進軍改變了一切」 芬蘭瑞典傾向加入北約
撰文：01周報
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4月13日，芬蘭政府向國會遞交了有關其安全環境改變的報告，列舉出加入北約的好處和風險，為芬蘭在本年6月北約峰會之前申請加入北約踏出了第一步。此舉將使北約國家與俄羅斯的陸地接壤邊境長度增加超過一倍，加劇北約直臨俄國的危險局面。
同一日，在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm），與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）同台見記者的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表明芬蘭在「幾周內而不是幾個月內」就會作出決定，指俄國進軍「改變了一切」。相較於馬林在1月時尚指芬蘭在其任內「非常不可能」加入北約的表態，這可算是恍如隔世。
素來與芬蘭在地緣政治上聯動的瑞典，也正站在放棄歷史性中立地位的邊緣。相較於跟俄國有長達1,340公里陸路邊境的芬蘭，瑞典與俄國並不接壤，也沒有冷戰時代長年被蘇俄影響國家政治的歷史，其加入北約的民意此刻也不如芬蘭般熱烈。不過，一項4月的瑞典民調已顯示有51%受訪者支持加入北約
芬蘭國會外交委員會代表團21日到瑞典國會與國防外交委員會會面，會後芬蘭國會議員Erkki Tuomioja接受瑞典《晚報》訪問表示，「芬蘭國會大多數議員支持加入北約」，他又指出，「希望能看見瑞典與芬蘭能同時做出相同決定，若兩國的決定不能同步，會是很大的不幸」。
另一邊廂，斯克里姆林宮早前已表示，芬蘭和瑞典加入北約不會為歐洲帶來穩定，更指兩國將真的加入，將招致「後果」……
詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《芬蘭瑞典趨向加入北約 「安全不可分割」只能自圓其說？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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