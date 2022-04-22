科技．未來｜鋰價暴漲威脅電動車　新技術DLE是出路？

比起早前俄烏戰火下鎳（Nickel）價暴漲，近月來另一種金屬鋰（Lithium）的價格上漲，或許更加影響電動車行業。面對這種電池原料成本上漲，電動車龍頭Tesla的行政總裁馬斯克（Elon Musk）說，公司可能需要自行採挖來降低成本。鋰為何如此「短缺」？不少採礦業者和車廠寄望的新技術「直接鋰萃取」（Direct Lithium Extraction，DLE），又如何有望應付未來鋰需求？



本月9日，馬斯克在社交平台Twitter上發文：「鋰的價格已經到了瘋狂的水平！除非這成本能下降，否則Tesla可能真的迫不得已直接進入大規模採礦和煉油行業。」在3月中的微博貼文中，中國新能源汽車理想汽車行政總裁李想也說，本年「第二季度電池成本上漲幅度非常離譜」。

鋰是電動車電池不可或缺的原料，近日鋰價上漲引發電池廠和車廠加價，鋰的未來需求也只會愈來大。（資料圖片）

據諮詢公司McKinsey觀察，鋰價在過去一年上漲了約550%，到上月初，每公噸碳酸鋰（lithium carbonate）和氫氧化鋰（Lithium hydroxide）分別超過65,000和75,000美元。從國內金屬行業資訊平台亞洲金屬網也可見，雖然最近碳酸鋰的價格稍微下降，但國的碳酸鋰價格至今仍徘徊於50萬元人民幣上下。

馬斯克指出，其實鋰「這種元素本身並不缺乏，幾乎在地球上隨處可見，但是提取和提煉的速度很慢」。因為，應對鋰原料價格狂升的策略之一，是從非傳統礦源着手，例如地熱鹽水和油田鹽水。一些採礦業者正計劃使用所謂直接鋰萃取或直接提鋰（DLE）的新開採方式。這項技術已得到政府、礦業和其他車廠注意。美國能源部長Jennifer Granholm更大讚這技術將會「改變行業生態，有重大機遇」……

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《鋰價暴漲威脅電動車 新技術DLE是出路？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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