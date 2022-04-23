書評．日本人的心態｜大眾化卻不失深度的日本文化佳作

《日本人的心態》是一本探討和解釋日本社會文化現象的通俗作品，作者徐靜波是資深內地傳媒人，長年於日本工作，專研中日關係，對日本社會文化有深厚認識，也編寫過不少介紹日本的書籍。很多香港人對日本常常有着一種既熟悉又陌生的感覺，通過閱讀本書，可以更真實的了解日本社會，對它有更客觀的評價。

對於香港人而言，日本自然並不陌生。日本不單是香港人熱愛的旅遊聖地，不少人更熱愛日本文化，日本更因此有香港人的「鄉下」之稱。不過，喜歡日本流行文化、熱衷於旅行並不一定等於了解日本。畢竟，流行文化所呈現的是極力包裝後以娛樂為本位的一面；而單靠旅行所認識到的日本，也只是位於服務業前沿的一面，這些面向與真實的日本可能有很大的落差。

3月28日，位於新橋的一間餐廳空無一人。（美聯社）

本書並沒有一個論述的脈絡框架，形式有點類似於「十萬個為什麼」，每個單元解答一個有關於日本社會的小問題，單元篇幅較短，相對獨立。好處是讀者可以自由發掘自己喜歡的題材，而且內容深入淺出，有助於提升閱讀趣味。書的內容雖然淺白，但卻不會流於言之無物，其所提出的解釋以及理論，很多都基於調查數據、問卷調查，又或是研究相關問題的學者的講法。

例如在《日本男人為什麼熱衷於姐弟戀》這篇中，作者就引用了幾組數據和調查。首先他引用了官方數據指出日本家庭中有四分一是姐弟戀組成，說明了問題的確有一定普遍性，而非作者的主觀感想。又如第三章「新冠下的日本觀察」是非常新的第一手資訊，也是過往一些介紹日本文化的書籍未能範蓋的範圍……

《日本人的心態》



作者：徐靜波



出版商：香港中和出版



出版日期：2022年2月



詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《《日本人的心態》：大眾化卻不失深度的日本文化佳作》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第313期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

上海防疫探路面臨關鍵考驗 人們需要的是信心與預期

政務司長有什麼用？

香港恢復國際航空樞紐地位要有辦法

運-20編隊遠赴歐洲交付導彈 中國軍事能力再受矚目

芬蘭瑞典趨向加入北約 「安全不可分割」只能自圓其說？

美國通脹又破頂 聯儲局的「陽謀」和「陰謀」

孟晚舟十年接班路：從華為長公主到輪值董事長

鋰價暴漲威脅電動車 新技術DLE是出路？

【粵語禁忌】有關死亡的語言忌諱與委婉——從「洗身」說起