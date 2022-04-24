孟晚舟料將接棒掌華為：從「長公主」蛻變成品牌象徵

「我上一次參加華為財報發布會還是在四年前。」從加拿大回國半年之後，華為創始人兼行政總裁任正非長女、華為首席財務官孟晚舟，出現在今年3月28日舉行的華為2021年報發布會活動現場，成為這場年度活動中的最大主角。



孟晚舟對公司各項數據與業務發展娓娓道來。（中新社）

「過去四年，世界的變化非常大。祖國的變化也很大。回國之後的這幾個月裏，我都在不斷地努力學習，希望能夠跟上這個社會的腳步。當然，大家也可以想象，華為公司的變化也是非常大的。」孟晚舟在財報會上這段深情發言，會後引發不少內地網民共鳴。

孟晚舟在加拿大經歷了1,028天的被扣押事件之後，她事實上成為了華為的企業象徵和品牌代言人，甚至成為了整個中國科技企業對抗美國強權的象徵。因此，孟晚舟不只是華為的孟晚舟，也不只是任正非的女兒，她的人生經歷和整個中國科技企業的崛起，也有很大的象徵意義。

孟晚舟因涉嫌銀行欺詐及違反美國「制裁措施」，於2018年被加拿大拘押。（Getty Images）

2021年9月25日，被扣押多時的孟晚舟乘坐政府包機回到了中國，當晚的深圳平安金融中心、深圳灣一號、中國華潤大廈等地標建築，均亮燈並打出「歡迎孟晚舟回家」的字樣，在內地社交媒體上，「孟晚舟回國」成為最熱門的話題……

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《孟晚舟十年接班路：從華為長公主到輪值董事長》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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