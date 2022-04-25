周報獨家精選｜什麼樣的民主，才更適用於香港？

第六屆特首選舉提名期上周日（4月17日）結束，經資格審查委員會確認，前政務司司長李家超成為唯一參選人，被形容是「中央唯一支持人選」的他，極有可能是「一人模式」下產生的新特首。不過，也有不少人批評，這種無競爭選舉模式並不符合民主原則，他們甚至擔心香港未來民主道路已經中斷。然而，這種批評所對照的標準是歐美理想化的民主設想，但忽視了實踐過程當中所產生的民粹主義並無助於提升治理品質。具體而言，歐美民主到底存在什麼迷思？

系列報道：

破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主

回歸前急速「民主化」後 緣何從「民主回歸」走向「民主拒共」？

三次政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家

民粹主義只是當下民主政治最為外顯的問題之一。2021年1月6日，特朗普支持者衝擊美國國會山莊。（Getty Images）

特首需要什麼顧問？

行政長官候選人李家超上周公布了多達148人的選舉顧問團與主席團名單，涵蓋香港政商學術等領域的翹楚。俗語云：人多好辦事，李家超已表明未來五年是香港由治及興的關鍵時期，若如此鼎盛的顧問團與主席團助陣，確實如這位準特首所言反映了凝聚及團結社會力量帶來發展變革的施政理念，誠為香港之福。但是，人多是否就一定可辦好事？大家都知道，其實並不盡然。

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有獲邀加入的政界人士便直言，眾星拱照李家超，旨在展示愛國陣營團結一致。（中新社）

借移民潮反思香港的身份與國籍制度

最近香港剛放寬航班往來，機場又再陸續出現了移民與親友離別的景像。儘管政府並沒有精確的統計數字，但自2019年以後移民離港的人數漸多是不爭的事實。近來，愈來愈多港人開始討論這些已移民離港者的問題，當中固然有部份只是情緒發洩，但確實也有些點出了香港社會存在的問題。

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近年不少市民選擇離港到外國生活。（歐嘉樂攝）

中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸 副省級市書記大調整

又見北官南下。繼五年前山西太原市委書記王偉中履新深圳市委書記之後，內蒙古包頭市委書記孟凡利，日前南下出任深圳市委書記，接替已經晉升廣東省省長的王偉中，掌舵深圳這個有1,756萬人口的大都市。至此，中國15個副省級市書記已經調整完畢。

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孟凡利日前南下接替已經晉升廣東省省長的王偉中，出任深圳市委書記。（資料圖片）

極右進入主流 法國政治的「美國化」

周日（4月24日）的法國總統選舉是一個歷史性的時刻。至本文截稿之時，民調領先超過十個百分點的現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）及其極右對手馬林勒龐（Marine Le Pen）到底鹿死誰手，尚未有明顯結果。但無論結果如何，這場選舉都標示着法國政治的另一個轉捩點。

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4月20日，馬克龍與馬林勒龐進行了首次也是唯一一次的總統候選人辯論。（美聯社）

新冠肺炎掀mRNA革命 下一步是治療癌症？

過去兩年，一場新冠肺炎證明了信使核糖核酸（mRNA）應用於疫苗之快速和有效。本來主要依賴滅活疫苗防疫的中國，近來也展開國產mRNA新冠疫苗研製。與此同時，BioNTech、莫德納（Moderna）等mRNA疫苗製造商，已在研究這技術在新冠肺炎以外的更多應用，最近更在治療癌症上取得初步正面結果。mRNA技術將如何掀起一場醫療革命？

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mRNA技術藉新冠肺炎而崛起，現在研發開始進入下一個階段，試圖預防更多疾病。圖為德國柏林的醫護人員為民眾接種莫德納疫苗加強劑。（Getty Images）

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