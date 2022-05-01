【粵語禁忌】有關殯葬的語言忌諱與委婉——吉儀當「利是」？

農曆新年期間，英國廣播公司（BBC）食物頻道一篇介紹「長柄西蘭花帶子撈麵」（Lo mein with scallops and tenderstem broccoli）的食譜，照片中的碟旁放置了喪禮用的「吉儀」（下圖），疑將吉儀當成利是，引起香港網民熱議。外國人並不全然了解華人文化，印象上知道華人新年會派利是，喜歡「吉利」，喜歡代表喜慶的「紅色」、代表財富的「金銀色」，而「吉儀」及「金銀衣紙」正好合乎此基本印象。由於不加求證，結果張冠李戴，似是而非。

英國廣播公司（BBC）在一篇介紹食物的文章中，所用配圖疑將吉儀當成利是，引起香港網民熱議。（作者提供）

現象背後，其實有着更深層次的文化意義。上期提到，粵文化對「死亡」一詞存在莫大忌諱，言不由衷之下便試圖使用形形色色的「委婉語」來替代。出於對死亡的恐懼，粵人連與「死亡」相關的事物都同樣抗拒。本文將聚焦介紹一系列與人死後「殮、殯、葬」喪葬習尚有關的粵語委婉語。

入殮

死者斷氣後，喪家孝子及其親戚，會到棺材舖購買棺材，惟直言「棺材」惹人不悅，故以「四塊半」借代，而棺材舖則婉稱為「長生店」。舊時習俗，死者在小殮前，家屬會為逝者進行「擔幡買水」儀式，一般由死者的長子嫡孫負責，孝子在哀樂中用小盤盛水，灑於遺體上，稱為「沐浴」。沐浴後便進行入殮儀式，死者穿以入殮的衣服稱為「壽衣」，由於「死」屬大忌，是故以「長壽」的「壽」代替，另又以「壽枕」、「壽靴」及「壽被」分別代替「死者用的枕頭」、「死者穿的鞋」及「死者用的被鋪」。穿衣修容後，亡者入棺，是為大殮，這段期間叫做「殯」。

未入殮前，親戚好友前來致祭，喪家不會說「歡迎」，一般由堂倌（即喪禮司儀）高呼「有客到」。致謝時，喪家亦會避免直言「多謝」而改以「有心」隱晦地表達。家屬答謝禮方面，亦相當講究，親友送的帛金往往會加上一元硬幣，因其象徵「只此一次」，希望往後不再送別；作為回敬，家屬也習慣把一元硬幣放在「吉儀」中交給來者，同樣表示「只有一次」。此外，帛金也忌諱以數目「九」作結，因粵語「九」與「長久」的「久」同音，尾數「九」指晦氣「久久不散」，容易造成杯弓蛇影的聯想。

出殯

從前一般人非常重視出殯的排場，殯儀行列除了儀仗隊，富有人家會僱用僧人、道人、尼姑甚或保安人員隨行。至上世紀三十年代，隨着汽車的普及，運送棺柩多改用汽車，由於當時這一類運屍專用車多為黑色，故後來又稱「黑箱車」或以「靈車」婉言。至於舉辦喪禮的「殯儀館」，又被稱作「大酒店」，這是遺體一般會在「殯儀館」中存放數天就如「住進酒店」所致。華人喪葬自有一套殯儀傳統，「殯儀館」是三十年代從美國傳入的新事物，當時主要服務外籍人士和旅港華人，如1940年客死香江的北大校長蔡元培，便在灣仔福䘵壽殯儀館出殯。舊時習俗，一般人普遍在家出殯（下圖），「殯儀館」於六、七十年代左右才逐漸普及起來。由此推斷，以「大酒店」婉言「殯儀館」大概出於近代。

舊時唐樓的喪棚，主要用作運送棺木和方便孝子下樓送殯。（作者提供）

下葬

大殮過後將棺蓋釘上，隨即下葬。所謂「入土為安」，華人喪葬一向以土葬為主，古時居喪子若火燒父母遺體會被視為大大的不孝，直至二戰後的五十年代，香港大部份人仍以火葬為不合禮數，只有極少數遺體會被火化。後來因為人口增多，墳地供應有限，人們對火葬的態度才漸漸改變。傳統的土葬，按廣東風俗一般於五、七年後，待屍身腐化後把骨頭取出，這個過程稱為「執骨」，因忌諱直呼「骨」，故粵語以「執金」委婉代替；而貯存骨殖的容器本稱「骨甕」，也因禁忌緣故而改稱「金塔」。撿骨儀式後，金塔會被重新安置，是為「二次葬」。今天「金塔」已成正式用語，例如食環署轄下的「鑽石山金塔墳場」便設有「金塔葬位」，供本港居民正式申請。又因為土葬墓地一般在山上，故有時孝子送殯亦會被「上山」委婉代替。

時代巨輪底下，殯儀文化丕變，當代粵語亦湧現了新一批因忌諱而產生的委婉語。例如醫護界不會直言「包屍」，而以「打包」、「入袋」或「包糖」委婉代替；至於專門運送屍體的床，又以「勞斯萊斯」婉言。背後折射出來的心理，正正是對禁忌的恐懼，旦夕禍福之間，寧可信其有不可信其無，情願遵守語言忌諱，同時也出於避免惹人不快，特別是住院病人。可見，委婉語的功能不單止在於免卻「迷信上的不幸」，更充當交際的「潤滑劑」，避免傷害與衝突。觸類旁通，不同的時代雖產生不同的委婉語，卻也同屬一種不言自明的潛在文化共識。

王晉熙

香港理工大學中國語言學文學課程碩士生



梁慧敏 （通訊作者）

香港理工大學中文及雙語學系助理教授



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