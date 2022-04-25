近年西方民主亂象不斷，不少學者將其歸咎於民粹主義崛起和政治碎片化。不過，被視作北京智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長鄭永年在《西方民主到底出了什麼問題？》一文中指出，民粹主義本就是西方民主的必然產物，也是傳統民主正在走向「死亡」的真正原因。



據鄭永年觀察，建基於「一人一票」的民主制度，隱藏着四個具有高度道德感的假設 ，包括：一、所有人在智力和理性上是平等的；二、所有人在財富、時間、信息收集能力等方面是平等的；三、所有人有能力根據所收集到的信息來作出理性的決策；四、他們所作出的理性決策既符合每一個人的私人利益，也符合他們所處社會的公共利益——然而，這些假設「在實際上並不存在。沒有一個社會的人在所有這些方面都是平等的」。

鄭永年認為，民粹主義本就是西方民主的必然產物，也是傳統民主正在走向「死亡」的真正原因。（資料圖片）

鄭永年又指，當「資本」在全球化和技術進步過程中成為贏家，資本對個體和個人權力的侵入，更加催使人依賴政治權力，以為只有通過這種依附才能對抗資本而生存——也就是說，當資本帶來的不確定性愈大，人們就愈需要通過政治來追求確定性；然而，並非所有人能夠作出「理性」的決策以平衡他們的公共利益。這就促成民主制度下社會的政治化和民粹化。

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。