讓「顧問」發揮所長 特首該如何正確運用中策組輔助施政？

行政長官候選人李家超上周公布了多達148人的選舉顧問團與主席團名單，涵蓋香港政商學術等領域的翹楚。但是，人多是否就一定可辦好事？大家都知道，其實並不盡然。以本屆政府廢除的中央政策組為例，它本身就是一個充斥「顧問」的地方，但是不管是在回歸前或是回歸後，中策組輔助政府施政的功效實在值得商榷。然而，翻看歷年中策組研究，不難發現甚具遠見的項目。那麼，為何中策組一直無法發揮應有的作用？



港英後期政府顧問顧汝德於1989年獲港英政府委派成立中策組是在，他曾形容自己的職責是向當時的港督、布政司和財政司這三大「客戶」提供現實可行的政策建議。回歸後中策組雖然順利「過渡」，但其對政府施政的作用更多時候卻是受到非議，而不是獲得肯定。

觀乎回歸以後中策組的演變，大致經歷過幾個階段，在董建華時期，中策組大放精力做民意調查之類的「把脈」工作，但卻診錯症，為董建華提早卸任背了一部份黑鍋；曾蔭權接任特首後，中策組受重視程度遠不如昔，中後期甚至因有許多非全職顧問屬政商「二代」而被戲謔為「太子黨俱樂部」；梁振英上台後，中策組權力大幅膨脹，卻又被指淪為政治鬥爭的工具。在林鄭時代，更是決定全面改組，改變其名稱與職能。

及至今屆特首選舉，唯一的候選人李家超競選團隊星光熠熠，擁有多位不同界別的「顧問」。名單上的人物對過去二十五年的香港多有影響，如果未來的政府仍然只是靠他們「謀劃」，與過去又會有什麼不同？且根據最新消息，李家超本人也傾向重設中策組。然而，經過前幾任的「失敗示範」，新任政府該為中策組設立什麼定位？又該如何利用其了解民情，幫助施政？更重要的是，如何避免重蹈前幾任政府的覆轍，使中策組不會「走錯路、把錯脈」？

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《特首需要什麼顧問？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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