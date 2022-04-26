【恩威並施】TVB仍然是九十年代的TVB

李家超YouTube頻道被刪除，反映了中美角力下，美方運用它的媒體軟實力進行封鎖。在中美關係持續緊張的情況下，香港政府也不可能沒有被美封殺的一天。那麼香港在這個軟實力大戰裏面，有沒有足夠的能力去應對未來中美角力下在媒體出現的各種狀況？中央把香港定位為中外文化交流中心，媒體又如何能夠發揮這個角色和功能？所以，必須檢視香港目前傳媒生態，評估香港媒體在文化軟實力方面的能力和未來應對策略。



TVB是香港傳媒軟實力最大的旗艦，是傳媒行業的龍頭。看一看TVB回歸以來的發展，除了陳志雲時期曾經出現過一些改革之外，TVB仍然是活在九十年代的TVB。就算是目前曾志偉新的領導層和新的投資者上場，仍是沿用九十年代那個模式。在節目製作、營銷管理、藝人管理、節目策略、節目編排上，都是九十年代TVB成功的模式。

這個模式在九十年代很成功，但是到了今天，它就變得落後而且可笑。別的不說，單是節目製作的美學和設計，看看韓劇的片頭，已經把TVB完全比下去。拍攝方式也是沿用那種對着鏡頭說話，沒有任何動態的模式，非常九十年代TVB。

是因為要將貨就價、降低成本，所以要用這種簡陋的拍攝方式？最近TVB電視劇《家族榮耀》，算是韓劇《Penthouse上流戰爭》的香港版，但劇本來來去去都是一些很緊張刺激的對話，劇情也就是他們覺得緊張刺激的劇情。

最近TVB電視劇《家族榮耀》，算是韓劇《Penthouse上流戰爭》的香港版。（網上圖片）

TVB新聞部整個美藝的設計仍然是九十年代。看看香港鳳凰衛視，看看它的新聞報道節目，無論是視覺設計、報道員衣着談吐與及訪談節目的深度，TVB完全被比下去。目前TVB的新聞節目只是報道，唯一特別的是方東昇，他發展出自己的一套風格，其他的新聞節目都是水過鴨背，沒有深度。

訪談節目也欠缺特色和深度。資訊節目，例如科技節目、室內設計節目，都是土氣到不得了，介紹的科技大部分都是十年前已經有的科技。節目報道的方法和主持人報道的方式極度落後。只要和BBC的節目Click 比較一下便知道。

用落後的方法報道科技，說明TVB十分落後。那麼TVB落後的源頭是什麼？是因為香港的發牌制度十分落後。TVB是依靠發牌制度變成一個比政府官僚更僵化的機構，完全欠缺創新的活力。由拍攝以至廣告節目編輯，都比官僚機構還要官僚。在目前最新的科技條件之下，一個訪問節目可能三、四位隊員便可完成了但他們動輒可能要十多二十人。製作組、拍攝組的模式也是落後。

當政府的監管制度只是把TVB停留在九十年代，那就是一個失敗的制度。香港的電視發牌制度沒有促使TVB保持進步，而不是保持不變。在外行領導內行的AO制度下，整個發牌制度仍然停留在九十年代。監管電視的委員會主席通常都是大律師出任，媒體發展問題變成了法律問題，只是處理一些投訴，而不是積極地去處理促進TVB積極發展的問題，探討它如何跟上時代，如何跟上科技。

發牌制度裏面有很多匪夷所思的怪現象，語言用字就是一個問題。其實在新的科技之下，傳媒已經沒有什麼審查可言，最重要的是要求節目有質素、有深度。怎樣才能要求有深度？就是節目應該多以合作模式去拍攝。例如內地，就會找王家衛、王晶去拍電視劇。他們會找不同的創作團隊去做創作。所以電視台是一個創意社區的中心，而不是一個統一的中心。

其實Netflix也好、HBO也好，目前所有先進的電視台，除了自家製作之外，都會和一些傳媒精英團隊合作。TVB曾經培養了那麼多電影電視精英，為什麼他們不會回饋和TVB合作？

HBO劇集《異星災劫》找來《異形》系列導演Ridley Scott拍攝。（《異星災劫》劇照）

HBO會找Ridley Scott拍兩套劇，但TVB會否找杜琪峯合作，把《槍火》變成電視劇？當然不會，因為在目前這個官僚習氣嚴重的TVB，每一個人都有一個小天地。它比政府部門更僵化、更缺乏彈性，非常封閉。香港政府監管不力的結果，就是容許他們自家製作一些自閉劇。

在中美角力之下，TVB沒有什麼國際影響力，只能夠成為香港一小部份人卡拉OK式「自high」平台。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

