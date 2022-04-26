二十大前瞻｜副省級市書記大調整完成 「省長搖籃」成壓軸　

又見北官南下。繼五年前山西太原市委書記王偉中履新深圳市委書記之後，內蒙古包頭市委書記孟凡利，日前南下出任深圳市委書記，接替已經晉升廣東省省長的王偉中，掌舵深圳這個有1,756萬人口的大都市。至此，中國15個副省級市書記已經調整完畢。



孟凡利是山東臨沂人，長期在山東省工作，2020年9月，時任青島市市長的孟凡利首次離開家鄉山東，調任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記，2021年11月獲提拔為內蒙古自治區黨委副書記。

中國15個副省級市市委書記一覽。（香港01製圖）

副省級市的行政級別僅次於直轄市。15個副省級市分別為廣州、武漢、哈爾濱、瀋陽、成都、南京、西安、長春、濟南、杭州、大連、青島、深圳、廈門、寧波。今年是中共二十大換屆之年。從2021年1月開始，中共陸續對15個副省級市書記進行調整。至2022年4月孟凡利履新，調整工作完成。目前，副省級市書記均由所在省的省委常委擔任，其中，深圳市委書記孟凡利和大連市委書記胡玉亭同時也是所在省的省委副書記。

與張高麗、李鴻忠一樣，孟凡利之前三任深圳市委書記馬興瑞、許勤、王偉中，均在深圳市委書記任上直接晉升為省長。深圳因此被稱為「省長搖籃」……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸 副省級市書記大調整》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第314期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

特首需要什麼顧問？

借移民潮反思香港的身份與國籍制度

中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸 副省級市書記大調整

極右進入主流 法國政治的「美國化」

勝利日閱兵臨近 俄軍轉戰頓巴斯能否奠定勝局？

俄烏戰火邊緣人：中亞五國的危與機

新冠肺炎掀mRNA革命 下一步是治療癌症？

【粵語禁忌】有關殯葬的忌諱與委婉——吉儀當「利是」？