賣假藥？牟暴利？佔用物流？ 連花清瘟膠囊為何成攻擊對象？

近期， 作為被中國防疫部門和一些專家推薦的治療新冠肺炎的備選中藥連花清瘟被推到輿論的風口浪尖，生產連花清瘟膠囊的公司以嶺藥業也被捲進輿論旋渦。人們爭論的焦點問題是連花清瘟對新冠患者是否有效？連花清瘟是否佔用了上海物資運輸的三分之一運力？以嶺藥業是否從中謀取不當暴利？



連花清瘟在過去兩年曾一度獲得過鍾南山、張伯禮、李蘭娟等多位資深專家的認可。鍾南山曾說過：「離體實驗發現，連花清瘟膠囊對病毒抑制作用有一些，但是很弱。但是它的好處是，連花清瘟對病毒引起的細胞損傷、炎症有很好的修復作用。」

連花清瘟在過去兩年，曾一度獲得過鍾南山、張伯禮、李蘭娟等多位資深專家的認可。（中新社）

最近世界衞生組織（WHO）也發布《世界衞生組織中醫藥救治新冠肺炎專家評估會報告》，明確肯定了中醫藥救治新冠肺炎的有效性和安全性。當然，世衞組織肯定的是中藥的作用，但並未點名「連花清瘟」，這一點在以嶺藥業的宣傳中也沒有迴避。但網絡上就有不少聲音質疑以嶺藥業故意利用世衞組織的名義虛假宣傳自己，有故意給外界造成世衞組織推薦之嫌。

但網絡上的質疑並未停止，批評的焦點是：中國防疫部門為何如此大力氣推薦連花清瘟，以嶺藥業是否在背後有不可告人的商業運作以謀取私利？甚至有人連消帶打，質疑曾經認可連花清瘟的鍾南山是「藥販子」。

當然，一些人對中國抗疫政策不滿，在網絡上發些牢騷，也不是什麼大事。令人不解的是，很多發言卻是有知識的人或者所謂的社會精英……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《連花清瘟陷輿論漩渦 問題要理清但不宜上綱上線》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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