【恩威並施】TVB的夜總會式藝人管理

TVB藝人管理的方法有點像日式夜總會，以俊男美女為主，其他綠葉基本上沒有藝人管理。藝人管理是非常重要的。藝人管理的意思是做藝人代理人、為藝人開發演藝事業，建立事業路線圖。藝人管理和節目策劃息息相關。TVB大部份劇集都是自家製作，而在荷里活甚至日本，藝人代理人基本上都是由獨立公司的經理人負責。



TVB藝人管理是管理多於經理人。經理人需要為藝人尋找機會、建立事業，但是TVB藝人管理的方法是把藝人當成一種廉價勞工。這種廉價勞工是在他們還未年老色衰的時候加以重視，但當他們變成綠葉，很多時候便會被遺棄。就像夜總會的「紅牌阿姑」，年老色衰的時候便遭遺棄。

香港經理人文化非常薄弱，不像日本和韓國，什麼類型都有經理人︰編劇、導演、設計師、漫畫師、廚師、攝影師，都有經理人去做。本來TVB作為香港最大的旗艦機構，它建立的經理人系統應該最具實力，能夠為藝人開拓更多機會。可惜TVB沿用八十年代的模式，只管理藝人，而不是用發展的角度。很多TVB的藝人和創作人到了某一個時期便會離開TVB，正是因為TVB並不着重長遠的事業規劃，而只會在某段時期去消耗你的青春。

TVB藝人管理的方法有點像日式夜總會，以俊男美女為主，其他綠葉基本上沒有藝人管理。（陳順禎攝）

香港小姐就是招募廉價藝人其中一個平台。香港小姐學歷高、身材好，當然含金量高，讓廣告客戶覺得有更大的吸引力。這種模式和夜總會的概念當然沒有分別。是否進行其他的交易？當然是個人的決定，而不是公司的決定。

這種模式對香港創意產業的破壞其實非常大。TVB是最龐大的媒體機構，本來需要負上帶動該業界創新的責任。日本電視台、富士電視台、TBS等等就不單只是在管理藝人，而是積極進取地帶動整個創業產業發展。日本很多表演藝術音樂會，以至表演藝術場地，都是由電視台直接經營。電視台除了做電視節目之外，還會舉辦兒童節目、長者節目，並與不同大小的藝團做棟篤笑和搞笑節目。日本人喜歡看現場表演（Live Show），所以全日本每年Live Show的產值非常龐大，數以百億計。

TVB基本上沒有擔當這種積極進取的角色。是因為發牌制度不容許它這樣做嗎？還是投資者根本不知道TVB的社會責任？TVB通常的策略是抄襲其他電視台成功的節目，但是自己沒有做到創新的能力。例如王維基創辦HKTVmall做網購，TVB也跟隨做網購big big shop；眼見YouTube成功，TVB又想做一個big big channel，但是到頭來只是「兩頭唔到岸」。

回到藝人管理上，其實TVB有很多具潛質的藝人，但是只有俊男美女才能吸引廣告客戶，其他綠葉只是陪襯。所以TVB的劇集十分單調，閒角根本沒有發揮的機會。大家看看最近Apple TV關於日韓歷史的史詩式劇集《彈珠人生》（Pachinko），便會發現裏面有很多閒角。除了主角俊男美女以外，有很多的閒角都有非常精彩的演技。但是在TVB劇集裏，總是有幾位俊男美女說一些很誇張的對白、做一些很誇張的動作，便說自己有演技了。很多社會問題，例如老年問題、青少年問題、社會事件問題， 美劇、日劇和韓劇都可以呈現出來， TVB卻基本上沒有這個能力。

所以TVB是一個完全和社會脫節，只去滿足幾個廣告客戶的小眾電視台。它的收視高低其實與社會非常脫節。木村拓哉的劇集能夠達二十點已經是高收視，香港奇怪在追求五十甚至更高點，才是叫好收視。這是一個多元社會裏面不正常的現象。

從最近推出的《聲生不息》這個音樂節目，可以看到藝人管理涉及的問題。製作這個節目的目的是什麼？是培養藝人嗎？音樂最重要的是歌手的實力，而不是他的外貌。但是TVB生硬地只是把靚仔靚女當成藝人，而不會去發掘一些唱得好、表演能力高的歌手。問題在於TVB藝人管理和經理管理模式不夠多元化，只集中在幾種產品，而這幾種所謂靚仔靚女產品本身壽命很短。

TVB不能為香港建立軟實力，原因就在於TVB太過偏執，只識用靚仔靚女而沒有一個全方位的經理人策略。（黃國立攝）

日本有些歌手，像唱《Lemon》的米津玄師，外貌平平無奇。英國創作歌手Ed Sheeran也其貌不揚，但是一唱起來，歌聲非常震撼。他們在香港基本上被視為「騎呢歌手」，不會被合理地推廣。

TVB不能為香港建立軟實力，原因就在於TVB太過偏執，只識用靚仔靚女而沒有一個全方位的經理人策略。這涉及到TVB經營者有沒有文化視野及有沒有長遠建立香港軟實力的目標。

TVB作為發展香港創意產業的最大平台，但在節目策劃上也十分落後。這種落後，下回分解。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

