【恩威並施】TVB的香港小姐和落後廣告模式

香港小姐競選是TVB的王牌節目，落廣告的客戶透過這個選美活動進行各式各樣的互動和交易。吸引客人落廣告的是香港小姐選美帶來的話題、香港小姐的身材及各式各樣的新聞。但是，當TVB年度報告說他們的目的是建立一個國際級品牌的時候，「香港小姐」這個品牌和節目真的具備國際化的能力嗎？



大家打開TVB分析一下它的廣告，會發現蘋果公司（Apple）落廣告嗎？國際大品牌，例如寶馬（BMW）、平治（Benz）、LV、Chanel會在TVB落廣告嗎？答案是不會。現在TVB大部分廣告可以分為幾類︰第一類是貸款公司、第二類是日常生活藥品、第三類就是一些不知名的品牌。這些品牌為什麼落廣告？當然跟整個TVB廣告營銷策略有關。

目前TVB廣告營銷策略仍然停留在九十年代Sales跑數模式，而且都是老客戶。TVB整個廣告策略並沒有走上電子化、google開放之路，所以你會看見TVB的廣告與社會現實非常貼切。而香港小姐這個活動被視為王牌節目，本身就是一個非常不國際化和不能追上潮流和時代的現象。

最大的問題是TVB透過香港小姐吸納的演藝人才，完全缺乏基本的演藝訓練便去演一些她們根本不能夠駕馭的角色。她們只會做一些誇張的表演，沒有深度的和有系統的演繹，似乎有激烈的身體語言和激吻、又或者是爆炸性的台詞，就等於是有演技了。TVB劇集已經走向台語劇模式，只是用誇張表演的手法，完全缺乏社會觸覺，近年推出的電視劇根本和現實無關，只是一些幻想劇。

圖為2011年港姐冠軍朱晨麗（中）、亞軍朱希敏（左）及季軍許芷熒。（資料圖片）

香港小姐模式衍生的人才可以演的戲路非常有限。其實，有很多透過香港小姐發掘的人才是有能力可以提升的，但是TVB沒有為他們提供足夠的培訓，就把他們推上場，因為落廣告的商戶只是看美女卡士（cast）陣容。這也反映了落廣告的商戶質素水平及喜好。

香港常常說國際化，M+說自己國際化，TVB又說自己國際化，但是否真的國際化呢？國際化的意思是利用先進科技，並且以「在地化」的方式去進行創作。正如近年飲食界國際化的趨勢︰要用本地食材、要說本地故事，並能夠結合西方精緻fine dining的模式創造。泰國、日本、韓國等等都能夠做到，從自身的文化取材，經過科學化資料搜集的方法創作劇本，再利用先進科技拍攝。這種做法既落地又創新，TVB的節目能夠做到嗎？

由兒童節目、新聞節目、資訊節目以至音樂節目，TVB的製作模式仍然停留在九十年代。音樂節目《聲生不息》支離破碎，缺乏真正的音樂視野。其實TVB只要能夠回到基本，回顧自己五十多年的歷史，做一些香港流行音樂紀錄片，教育引導香港人了解香港流行曲的變化，就可以讓自己的最大資產發揮效用。

可惜，他們「肉麻當有趣、古老當時興」，以為學習內地製作這種「演歌式競技比賽」便能吸引觀眾。他們自誇有一百多萬人觀看，但是這一百多萬人是什麼人？什麼年齡層？他們怎樣看音樂？

當然，林子祥和葉蒨文我也想看，但我可以在YouTube重看，為什麼要開電視看？ YouTube影片中間的廣告質素愈來愈高，你會看到不同類型的廣告，根據自身的口味配對，但打開電視看TVB，只會被強迫看借錢廣告及一些不知道在說什麼的廣告。

TVB真正的對手是YouTube和Netflix。Netflix已經變成香港主流，成為中產和年輕人觀賞的節目平台，裏面的節目內容豐富創新，港產片、韓劇、紀錄片、動畫、各適其適，TVB根本無法相比。Netflix的兒童節目更是家長放心讓小孩子觀看的。

YouTube更加是香港年輕人的至愛。現在YouTube已經成為香港年輕人的百科全書，購物也好、做功課也好，都會透過YouTube去學習。Youtube裏面有豐富的學習素材，無論是數學、英文還是中文，都有不同類型的短片提供。要了解購物消費資訊，它更是必然之選。YouTube的內容經常推陳出新。由Milk雜誌轉型的M.M Channel，以及米紙和很多飲食旅遊節目，都比TVB活潑有趣，吸引大量年輕人收看。

TVB目前的觀眾群基本上是五十歲以上、和TVB一起成長的人，習慣了看TVB，便繼續看下去。TVB要說國際化，它的競爭對象是Disney Plus、Netflix、YouTube和Apple TV，那麼它要拿出水平相若的節目，才能真正說自己是國際化。

香港小姐是一種以老顧客為本的落廣告策略，這個策略無可厚非，但是若只有這個策略，整個電視台充斥一些拍攝劣質的廣告時，TVB這個電視台是不是真的國際化，是不是真的能夠說好香港故事，說好中國故事？真的是一個大問號。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

