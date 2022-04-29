【恩威並施】TVB不是CCTVB

坊間喜歡把TVB稱為CCTVB，即是說TVB立場親中。但是TVB一定不是CCTVB，那些這樣去標籤TVB的人，根本不知道CCTV（中國中央電視台）是一個怎樣的電視台。



CCTV是一個全方位的公營電視台，經過多年努力，已經成為能夠和BBC（英國廣播公司）這些世界級公營平台合作拍攝的國際級傳媒。公營電視台本質就是提供全方位的節目，近十年CCTV的節目突飛猛進，無論是戲曲節目、科學節目、經濟節目，還是體育節目、歷史節目、文化節目等等。它們為中國國民提升民智發揮了巨大影響。

香港整個傳媒生態佈局最大的問題就是政府沒有好好發展香港電台（港台），把港台變成為一個真正的公營電視台。大家只把注意力集中在港台製作的政治節目，沒有好好去看整體節目的質素。CCTV不一樣，它目前採取的編採制度，可以合拍、可以合製，有靈活性。作為觀眾去看CCTV，看見百花齊放，而且有很多特色。例如最近介紹中國年輕人生活狀態的紀錄片，清新活潑，探討了中國年輕人由談戀愛到生活各方面的面貌。

近十年CCTV的節目突飛猛進，無論是戲曲節目、科學節目、經濟節目，還是體育節目、歷史節目、文化節目等等。（資料圖片）

TVB只是一個商營電視台，沒有任何文化涵養，由邵逸夫時期開始，它已經變成一個尋找低俗娛樂的平台。它也反映了香港流行文化和娛樂文化的本質，就是只追求低俗。在文化層次上基本欠奉。

低俗本質是TVB的核心問題之一。如果把TVB放在現在全中國的電視生態裏面，它已經是一個博物館殿堂級的古物，比不上湖南衛視或新媒體騰訊這樣各適其適，既有棟篤笑節目，也有音樂節目、文化節目；既有娛樂，又有深度。例如許知遠先生的騰訊節目《十三邀》，系統性訪問科學、文化、藝術、歷史、政治學等領域的中國學者和藝人，從中可以看見許知遠眼中的中國文化知識圖普。

TVB節目模式和策略從九十年代到現在完全沒有變過。唯一有一點特色就是《東張西望》，它吸收了亞視《今日睇真啲》這個娛樂模式節目，再轉化，以民生為主題，比較貼地。其他大部分節目都不知道做什麼。以飲食節目為例，廣東廣播電視台的《老廣的味道》及一系列介紹中國美食的節目，拍攝質素、撰文、主持人的表現及整個製作都有板有眼，TVB拍不出。

為什麼TVB的節目會如此多問題？有幾個可能性。第一個是發牌制度裏面有一些硬指令使TVB欠缺靈活性；第二個是TVB本身編採策略與模式出現問題，不能接地氣；而且， TVB年齡層及管理層僵化硬化。中國現在傳媒的主持人和話事人，都是三十至五十歲之間，平均年齡比香港年輕很多，有點像八、九十年代香港電視界的局面。

TVB節目模式和策略從九十年代到現在完全沒有變過。唯一有一點特色就是《東張西望》，以民生為主題，比較貼地。（資料圖片）

那麼怎樣改善呢？年齡當然不是問題，年輕的心態才重要。曾志偉心態是年輕的，但是TVB管理傳統，趨於老化。如果不換血，換一些真正有活力的人，而是只用在香港電視圈醬缸衍生的人，大家就都是唯唯諾諾，做些九十年代做的事。

有什麼建議？以J2台為例，它是「扮青年的中年節目台」。如果找方東升做J2台策劃，做「方東升台」，我相信吸睛能力比現在強一萬倍。方東昇為什麼是一個人才呢？因為他這幾年主持的節目都有自己的想法和見地，而且有趣味性，夠幽默感。相比之下，現在J2台那些「吹水」節目吹得不到家，又有很多政府規例的制肘，變成不上不落，不像YouTube的「吹水」節目暢所欲言，什麽都吹得。

另外，為什麼不找黃子華做一個任由他發揮的棟篤笑節目？以黃子華的功力和吸睛能力，必然會能夠像美國Steve Martin一樣，構思出一些港式喜劇。

另一提議︰J2台應改革為以科技文化為主題的頻道，介紹科技產品，介紹最新的科學天文數學發展，介紹如何透過科學改善生活，介紹香港科學創科成果。可以是訪談節目，也可以是綜合性節目。

TVB整個節目模式和佈局必須重新思考。例如明珠台如今可謂完全浪費，只是一個播放舊西片的免費台。TVB的英文台是否可以集中變成了一個像Bloomberg一樣討論香港時事和中國時局，針對香港普通話觀眾及英語觀眾的知識平台，有點像南華早報現在的功能呢？明珠台現在像一個荒廢的示範單位，這是在浪費公共資源。而它現在的節目有很大的廣告吸引力嗎，能夠吸引銀行或者高檔次的消費品廣告嗎？這些我看不見TVB在規劃。

TVB目前最大的問題是花太多精力處理已經不需要處理的節目，而不去開發一些新類型的節目，與傳統節目的不足和缺點對比。尤其是製造營銷能力上，他們過度集中處理「散貨場式」廣告，而不去建立高檔次的形象，吸引高檔次的廣告客戶。他們以為高檔次節目沒有收視，然而，就算收視低，但是能夠吸引高檔次客戶落廣告，收入可能更為可觀。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

