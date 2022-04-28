俄主攻頓巴斯：戰事可能的四個發展

不少了解俄羅斯媒體和輿論生態的人都知道，雖然納粹德國戰敗已近七十七年，英勇擊敗納粹入侵依然是今天俄羅斯聯邦國家榮耀的一個主要構成部份，每年5月9日紀念納粹德國投降的「勝利日」莫斯科紅場閱兵，更是重頭戲。當俄烏戰爭進入第三個月而未止，以「去納粹化」為其「特別軍事行動」一大目標的普京，有必要在勝利日來臨之際，向人民展示出其在烏克蘭行軍的階段性戰果。



上周初，從烏克蘭首都基輔周邊撤離、重新向東部署的俄軍正式開展了針對東部頓巴斯地區的全面攻勢。烏方安全部門指，俄軍在頓巴斯的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省戰線，以至東北部哈爾科夫（Kharkiv）一方等整條俄烏對峙前線都已開始行動。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將此稱為「頓巴斯之戰」。

2015年5月9日，莫斯科紅場上慶祝勝利日70周年的情況。（Getty Images）

這一條新戰線分成三個部份。一是頓巴斯地區兩個由俄羅斯承認的分離主義「共和國」；二是俄方此前未能攻下的烏克蘭第二大城哈爾科夫東南方的東北前線；以及從南部克里米亞往北及東開展的南方戰線。

在5月9日來臨之前，戰事大概會有四種不同的可能發展。本文從對俄軍最不利的可能情況開始作分析……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《勝利日閱兵臨近 俄軍轉戰頓巴斯能否奠定勝局？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第314期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

特首需要什麼顧問？

借移民潮反思香港的身份與國籍制度

中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸 副省級市書記大調整

極右進入主流 法國政治的「美國化」

勝利日閱兵臨近 俄軍轉戰頓巴斯能否奠定勝局？

俄烏戰火邊緣人：中亞五國的危與機

新冠肺炎掀mRNA革命 下一步是治療癌症？

【粵語禁忌】有關殯葬的忌諱與委婉——吉儀當「利是」？