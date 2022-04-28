滴滴美股自願退市後 難關才真正開始？

時間回到2021年6月30日，滴滴（DIDI）美股在紐約證券交易所掛牌上市，只是，滴滴的赴美首次公開招股（IPO）極為低調，不僅沒有常見的高管敲鐘儀式，甚至連持有期權的內部員工，一直在當晚才知道公司上市的消息。

作為一家估值近千億美元的超級獨角獸公司，滴滴IPO異常低調的背後，是中國監管部門和多位滴滴股東的齊聲反對，而滴滴管理層的冒險豪賭，隨即引發了一系列後果，並直接波及整個中概股的走勢，這一事件最終的結局則是：滴滴自願退市！



就在滴滴宣布退市的同一時間，中國證監會主動發聲：滴滴退市是特定個案，與其他在美上市中概股無關，不影響中美雙方監管合作進程。證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。

2021年6月30日，滴滴（DIDI）在紐約證券交易所掛牌上市。（路透社）

顯然，在中美會計審計談判的敏感時期，中國證監會不希望滴滴影響談判的大局，從今年3月以來發出的多次公開信息來看，中國證監會已經作出了一些讓步，希望推動中美會計審計談判取得實質性進展，現在就看美國方面的態度和回應了。

滴滴從快速赴美上市到迅速選擇退市，股價從上市首日的14.14美元，市值近700億美元，縮水至目前的1.71美元，市值僅為81億美元，市場估值回到了2014年，對於滴滴的股東、投資人、管理層、員工來說，也是一個「全盤皆輸」的慘澹結果。

一家估值近千億美元的獨家獸公司，為何會走到當下這種局面？

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《滴滴美股自願退市 張勇劉熾平退出董事會》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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