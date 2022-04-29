中亞五國「命運共同體」：戰爭之下繼續親俄？

圍繞在中國、俄羅斯、阿富汗、伊朗和裏海之間的廣闊地區，是哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯和塔吉克在內的中亞五國。她們從蘇聯獲得獨立並成為主權國家多年後，其經濟及發展軌迹依然與今天的俄羅斯緊密相連，中亞各國跌宕起伏走來逾三十載，如今改寫全球政經格局的烏克蘭戰爭爆發，或多或少對她們帶來不同程度的衝擊，深感彼此休戚相關。



隨着俄烏戰事愈演愈烈，一眾中亞國家的取態也逐漸出現微妙變化。（資料圖片／美聯社）

中亞五國於1991年獨立前，受蘇聯統治長達七十三年，在1920至1930年代才劃定為加盟共和國及國界，在蘇聯解體後，中亞各國的國界沿用至今。獨立逾三十年後的今天，中亞仍為俄羅斯的戰略夥伴國家，無論是在經濟和安全問題上都關係密切。

然而，隨着俄烏戰事愈演愈烈，一眾中亞國家的取態也逐漸出現微妙變化。例如，烏茲別克於3月17日發表了一份頗為令人意外、支持烏克蘭的聲明。作為俄羅斯傳統盟友之一，中亞各國過去很少公開反對克里姆林宮的行動，故有關舉措標誌着一個重大轉變。

年輕的中亞五國基於歷史、地理等因素，可說是個「命運共同體」，不少問題需要一同合作應對。經過三十載獨立之路後，外界眼中的中亞五國仍未擺脫前蘇聯國家的標籤，惟俄羅斯今天對中亞地區的影響力已不再專美。正當中亞五國走出各具特色的獨立路之際，俄烏戰爭卻為她們帶來前所未有的重大挑戰。本文將詳述中亞各國慨況、與俄羅斯關係及戰爭對他們的影響……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《俄烏戰火邊緣人：中亞五國的危與機》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第314期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

特首需要什麼顧問？

借移民潮反思香港的身份與國籍制度

中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸 副省級市書記大調整

極右進入主流 法國政治的「美國化」

勝利日閱兵臨近 俄軍轉戰頓巴斯能否奠定勝局？

俄烏戰火邊緣人：中亞五國的危與機

新冠肺炎掀mRNA革命 下一步是治療癌症？

【粵語禁忌】有關殯葬的忌諱與委婉——吉儀當「利是」？