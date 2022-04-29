香港民主運動 如何走上歧途？

香港要發展民主，離不開中央政府的支持、特區政府的推動，以及泛民主派的協調。2021年12月20日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書（《香港民主》白皮書），其中提到中央推動香港發展民主的三次努力——全國人大常委會通過的「4·26决定」、「12·29决定」、「8.31決定」。這三個關鍵節點背後，除了包含中央與泛民就政改議題的眾多分歧，還有民主派內部不斷分裂，甚至與中央和港府關係割裂，最終無奈促使香港民主路徑愈走愈偏。



反修例風波進一步將香港推向「撕裂」深淵。（Getty Images）

香港教育大學公共行政學研究講座教授張炳良形容，中央最初的民主發展路徑是根據「時間表協調」、「循序漸進」地達至行政長官和立法會全數議員由直選產生，並以回歸後十年為界推進，即2007年才可以更改選舉制度：「中央對回歸的要求是『穩定』，但並未給出確切的『雙普選』時間表和路線圖，只是說十年後，如果香港人認為有需要，同時社會上亦有共識，就可以按照《基本法》所列明的步驟，提出修改。」

梁振英於2012年上任特首後，隨着2017年實現特首普選的時間表臨近，政改再次成為社會焦點，他也於2013年10月成立政治制度改革專責小組，由時任政務司司長林鄭月娥領導就2016年立法會選舉與2017年特首選舉的具體安排開展諮詢工作。不過，隨着司徒華的離世，以及新興民主派的崛起，整個陣營已就政改方向掀起陣陣暗湧，並且觸動中央。例如早在2013年初，時任香港大學法律系副教授戴耀廷多次撰文，提出以非暴力之公民抗命方式，由示威者長期佔領中環要道、癱瘓政經要脈，迫使北京落實普選。

2013年的政改諮詢，就在民主激進派的崛起和「佔領中環」的陰雲中開展……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《三次政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第314期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

特首需要什麼顧問？

借移民潮反思香港的身份與國籍制度

中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸 副省級市書記大調整

極右進入主流 法國政治的「美國化」

勝利日閱兵臨近 俄軍轉戰頓巴斯能否奠定勝局？

俄烏戰火邊緣人：中亞五國的危與機

新冠肺炎掀mRNA革命 下一步是治療癌症？

【粵語禁忌】有關殯葬的忌諱與委婉——吉儀當「利是」？