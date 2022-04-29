科技．未來｜新冠肺炎助mRNA革命大加速　下一步是治療癌症？

過去兩年，一場新冠肺炎證明了信使核糖核酸（mRNA）應用於疫苗之快速和有效。本來主要依賴滅活疫苗防疫的中國，近來也展開國產mRNA新冠疫苗研製。與此同時，BioNTech、莫德納（Moderna）等mRNA疫苗製造商，已在研究這技術在新冠肺炎以外的更多應用，最近更在治療癌症上取得初步正面結果。mRNA技術將如何掀起一場醫療革命？



2020年1月11日，中國上海公共衞生臨床中心及復旦大學公共衞生學院張永貞教授，向全球分享新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2 ）的基因序列。同年3月，世界衞生組織（WHO）將新冠肺炎列為大流行（pandemic）。同月16日，美國衞生研究院（NIH）與莫德納合作研發的全球首枝mRNA疫苗，已展開第一期臨床試驗。

近日BioNTech發表研究，以mRNA技術配合CAR-T療法抗癌，初步結果正面。圖為輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苗。（美聯社）

在病毒基因序列公開僅11個月後，美國食物及藥物管理局（FDA）在同年12月18日核准使用輝瑞/BioNTech研發、效力（efficacy）達95%的mRNA新冠肺炎疫苗，是有史以來研製速度最快的疫苗。英國羅徹斯特大學（University of Rochester）生物學系副教授Dragony Fu形容，這已是「mRNA疫苗1.0」的應用，我們正步進「mRNA 2.0」時代。

mRNA專家、BioNTech高級副主席Katalin Karikó回想，她在2013年初次舉辦mRNA學術會議時，與會者中根本無人預計過，十年內可以出現一枝能夠獲FDA核准使用的mRNA疫苗。意外的是，mRNA技術一疫成名。

事實上，Karikó多年前開始研究mRNA技術時的初心，並非在於製造疫苗，而是透過指引身體產生特定蛋白作治療之用……

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