制定政黨法會窒礙政黨的發展？還是規管失衡？

《政黨法論：基於香港的視角》一書由香港三聯書店有限公司於去年9月出版，作者為深圳大學港澳基本法研究中心講師暨特聘副研究員黎沛文。該書內容分為七章：〈港式「半政黨政治」〉、〈政黨在香港憲制秩序中的定位〉、〈政黨發展的規範供給及香港政黨立法之權利保障面〉、〈比較視域中的香港政黨外部行為立法規範〉、〈比較視域中的香港政黨內部行為立法規範〉、〈「防衛型民主」理念下香港反憲制政黨的禁止〉、〈香港政黨立法的展望：塑造完善的規範體系〉，當中除了探討政黨定位的第二章之外，別的章節大多已於2019年社會衝突發生前完稿或發表。

選委會、立法會議員選舉儘管少了傳統泛民主派政黨參與，但換來更多五花八門的「政治聯繫」團體，加快立法規範政黨無疑有其必要。（盧翊銘攝）

作者認為香港本地政黨產生於上世紀九十年代初，去到目前都未真正發展成熟起來，而在回歸以後《基本法》與特區法例亦沒有對政黨機制或政黨的任務、目標作出具體規定，導致香港政黨憲制地位與實際政治影響力嚴重脫節，這種現象成因可歸咎於政府及社會的「政黨排斥主義」。

在這種認識基礎上，作者提出近年香港政制混亂、政黨規管失衡都是相關法制缺陷所帶來的惡果，故此應該盡快完善對應立法，一邊充分保障各個政黨自由、平等和救濟侵害的權利，另一邊也得建立禁止反憲制政黨機制、完善政黨規範體系，但具體立法模式選擇在既有架構基礎之上填補即可。

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《港未來還需要設立政黨法嗎？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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