Mirror紅館開騷｜一票難求下，打擊黃牛飛的政治哲學

俗稱「黃牛飛」的門票炒賣在香港是一個歷久常新的話題。四年前黃子華棟篤笑門票被瘋狂炒賣，連特首林鄭月娥也要在立法會回應議員質詢。近日因為Mirror演唱會門票開售，炒賣黃牛飛的問題又再次出現。

立法會議員田北辰建議政府趁機採取實名制，Mirror的經理人花姐則表示暫時難以實行。



回看2018年那次，民政事務局可謂做足功課，向立法會民政事務委員會提交文件，列出打擊黃牛飛的措施。法律層面，可將康文署轄下場地納入規管範圍，以超出原價轉售門票的行為列為非法。行政層面，可採取購票實名制，或提高公開發售門售的最低比例，讓更多市民循正價途徑購買門票。

每一項措施都有它的批評者。以實名制為例，當年黃子華開腔表示反對，認為有損觀眾的私隱。至於修例禁止炒賣門票，異議多數訴諸自由經濟。例如股評人David Webb認為轉售門票是自由商業市場的本質，除非票務合約禁止轉讓，否則政府沒有理由干涉自由交易。「獅子山學會」董事孫柏文則指出，黃牛飛的出現是因為門票定價低、座位少、觀眾多，引起供求失衡的問題，甚至形容黃牛黨是在重新分配門票，幫助決定誰可入場。

然而，黃牛飛往往不是簡單的供求問題。有些人利用電腦程式等方法搶得門票，或者成群結隊霸位排隊，然後高價轉售圖利。因此黃牛飛涉及的手法未必合情合理，部份甚至應該予以打擊。

不論是否容許黃牛飛繼續存在，它也關乎門票的使用價值、交易價值及整個分配機制所蘊含的社會價值。要想通背後的原則，決定採取怎樣的政策，我們便不得不回到政治哲學裏尋找思考參照。

四年前黃子華棟篤笑門票被瘋狂炒賣，有排隊購票的市民手持標語，寫上「子華神呼籲，罷買黃牛」。

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《打擊黃牛飛的政治哲學》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。