《濁水漂流》Disney+電影｜渺渺微光　寫於金像獎頒獎禮前

評價一部電影，與我們的生活經驗、觀影閱歷有着密不可分的關係。能遇上同步契合的電影，是影迷與創作者結下的戲緣。

今屆金像獎最佳電影的提名名單為《怒火》、《智齒》、《梅艷芳》、《濁水漂流》及《媽媽的神奇小子》。這五齣作品蘊含許多香港故事，創作團隊站在不同時空、不同位置為我們述說香港的故事。



《濁水漂流》剛於4月29日在串流平台Disney+上架，以五集劇集形式剪輯的《梅艷芳》（導演版）於本年初起在平台獨家首播。（《濁水漂流》劇照）

《梅艷芳》是關於光陰的故事，是一齣關於時間的電影。時光流逝，城市在觥籌交錯間起起落落，曾繁盛曾凋零。片中的轉捩點發生於燈紅酒綠的卡拉OK酒廊，一杯酒與一把掌之間改寫了命運軌迹與劇情趨向。人生的高峰迎來巨變，性命與事業拐彎逆轉。《濁水漂流》是關於放逐的故事，是一齣關於生存的電影。它讓我們進一步思考無家者何奇輝遭到什麼火焰吞噬，城市又遭到哪些力量吞噬。

為底層建理想家園

虛空的口號與謊言

《濁水漂流》中少女拿着勞作素材邀請無家者一起「建構」理想家園，不禁讓人想起政府的惠民措施與無家者政策。為露宿者覓得暫居的棲息之所看似是理所當然的解方，現實中不少庇護者住了數天便離開。每一位露宿者都有各自的困頓，食物與居所以外，無家者需要社交聯繫，需要守望者的精神支援。

無家者與麥難民在城市卑微地活着，就像隱形的遊民，路人不會也不忍心正視。《濁水漂流》中，在城市漂泊的少年、街頭露宿的中年與長者，他們都是內在世界不被理解的人。深水埗微弱的街燈映照下，「何奇輝們」裹着被褥南柯一夢。在官員眼中的城市流浪者千人一面，但在許多無家者的訪談中，我們看到許多鮮活的人。深水埗「龍哥」擁有通州街公園最豪華的家，斗室儲滿玩具。他讓我想起《大佛普拉斯》的肚財，把夾公仔得來的玩偶填滿了棲息空間。

如果為政者在無家者身上看到人的尊嚴，喚起對人的尊重，「何奇輝們」的故事又將迎來什麼結局？（《濁水漂流》劇照）

弱小者在更弱小者面前

也會有盛氣凌人的時候

述說台灣底層勞動者與漂泊者故事的《大佛普拉斯》中，肚財是一位沉默怯懦的男子，平時有點畏縮，只有在朋友菜脯面前才顯得囂張。中年的肚財父母已歿，出獄後以撿回收為生。面容更滄桑的菜脯是工場看更，家中有高齡病母。肚財有時會欺負菜脯，弱小者在更弱小者面前，也有盛氣凌人的時候。

深夜，朋友不多的肚財會找沒有朋友的菜脯，二人在菜脯深宵當值的工作間閒聊打發日子。他們沒什麼娛樂，也沒機會在城市各處遊走，貧窮限制了想像，也限制了活動範圍。他們把富人Benz房車的行車紀錄影像當成「影片」觀賞，不是視為公路片或自然風光紀錄片，而是慾望的宣洩出口，聆聽富人與不同女子在車上的情慾對話，讓別人的澎湃愛慾轉化為自己在匱乏生活中的空想滿足。他們從不談公平公義，苦日子早已把心志磨蝕。對他們來說，不論晴天雨天，生活都是艱難的。

命運的逆轉可以很荒誕。肚財因酒駕車禍身亡，警方在他身上驗出高濃度酒精。畫外音訴說：認識肚財的人都知道，他從不喝酒。肚財也不會有足夠的錢，可以喝得醉昏。肚財的晚飯時間都在深夜時份，因為那時候便利店會把冰冷的過期食品丟掉。肚財會收集食物，與通宵當值的菜脯分享。有時菜脯會感嘆，咖喱有點冷冰冰（假如有熱呼呼的咖喱飯），這次的份量好少（假如每餐可吃得飽）。在那冷氣壞掉、屋頂漏水的鐵皮屋，他們有點像相濡以沫的兩尾魚。

在官員眼中，「何奇輝」、「老爺」、「陳妹」、「大勝」與「蘭姑」的故事只是萬千露宿者之一。（《濁水漂流》劇照）

高官的抽水帖文

不如相忘於江湖

《濁水漂流》導演李駿碩在訪談剖白：「我不期待一部電影可以改變一代人，但我相信改變是慢慢累積而成的。」細讀一部作品，如同反躬自省，細察自身肌理。曾有高官以《濁水漂流》作帖文引子談露宿者，在官員眼中，「何奇輝」、「老爺」、「陳妹」、「大勝」與「蘭姑」的故事只是萬千露宿者之一。早前廣為談論的無家者向政府索償事件，約70位無家者被食環丟棄家當，十多位無家者入稟索償，在歷時近兩年的索賠過程中，有兩人離世、三人失聯。一位無家者感慨，他有一位老死，兩人一起露宿近十年，閒時一起捉棋、到北河街散步。法庭裁定無家者勝訴，這位老死已因疫情先行一步。關愛社會的官員若對《濁水漂流》有所感，他們會如何理解《大佛普拉斯》，又會為此撰寫什麼帖文？「堅尼系數」再觸目驚心也只是一堆數字，觀察一個城市如何理解「成功」、如何看待社會夾縫中的人，也許更寫實貼地。

是命運捉弄小人物嗎？電影中，流浪青年釋迦對肚財的離世感到有些糾結，起初說不出由來，慢慢理解下來，覺得仍是有一點安慰。他認為肚財死時有粉筆劃出身影，像一個憑證。釋迦是孤獨的流浪者，獨居海邊荒屋，每晚聽到浪濤聲才能安穩入睡。他料想自己死後很久才被發現，屍首應該早已腐爛，留下屍水，只能用粉筆劃成虛空的圓。

我們該如何透過寬恕與承諾面對人世間的善與惡？如何創作關顧的作品、踐行關顧的友善政策？縱使低微的小人物，都會在人生的短暫瞬間透現渺渺微光。肚財最終相忘於江湖，片子落幕，音樂像囈語「如夢幻／如泡影／如露亦如電……無地／無天／無星／無日月……無空思夢想／無代誌（「代誌」為閩南語，可解作「事情」）」。