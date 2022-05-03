從上海防疫透視全國抗疫：三個待回答的關鍵問題

在《新冠疫情的「三個沒想到」》一文中，筆者曾提到新冠肺炎從爆發至今的「三個沒想到」：沒想到中國在早期可以很快穩控疫情，沒想到擁有先進醫療條件和資源的歐美等發達國家會造成百萬人死亡，沒想到作為抗疫優等生的中國會在疫情下半場遭遇巨大挑戰和輿論攻訐。



具體到第三個沒想到，即「沒想到作為抗疫優等生的中國會在疫情下半場遭遇巨大挑戰和輿論攻訐」，時下仍然處在疫情防控關鍵期的上海，令外界有了更多且具體的「沒想到」：沒想到此輪疫情之前一直作為精準防疫模範城市的上海會到今天這個地步，沒想到綜合能力一直遙遙領先的上海治理能力會如此拉垮，沒想到買菜難、看病難、物資配送問題在疫情的第三個年頭仍然是巨大的問題，沒想到不斷積累的民怨民憤正在重演武漢早期的情形……

上海疫情爆發至今仍未平息。圖為上海地鐵工作人員正在清潔消毒。（新華社）

每一個「沒想到」的背後，既有着事前人們對於中國防疫的美好期待和信心，也有着事後人們對問題反覆上演卻得不到有效解決的無奈與憤怒。不能用個別極端個案來蓋棺論定上海整體的防疫局面，但也不要低估每一起事件背後暴露出來的問題以及不斷積累的民怨，就目前上海和中國整體的態勢而言，至少有三個關鍵問題，社會層面需要一個答案，而有關部門也必須直面……

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