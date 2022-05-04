上海「買菜難」例子在前 北京疫情反彈下現搶購潮

因為連日來北京疫情的反彈，北京市多個地區出現物資搶購潮。從網上圖片可知，許多超市都排起長隊，購買蔬菜、肉蛋奶、米糧油、日用品等物資的人似乎比春節時還多。上周日晚，家樂福、物美超市宣布北京全部門店當晚延長營業時間，直至店舖最後一名顧客離開。



相關文章：從上海防疫透視全國抗疫：三個待回答的關鍵問題

此情此景反映兩個情況。一是反映了中國人的服從、配合意識。那麼多北京人一發現疫情有反彈，便迅速囤積生活物資，以防止政府採取嚴格封控措施後出現斷糧，足以說明他們是有最壞預期的，縱使北京最終選擇封城，他們不會過於意外，不會過於反對，更多是選擇接受。

北京市多個地區出現物資搶購潮，超市貨架的商品盡掃一空。（網上圖片）

另一點則是，許多人已經對政府物資保障的承諾和能力產生疑慮或擔心。數月前，西安封城時，許多西安人在網上求助，說自己缺菜缺麵，物資短缺。當時人們雖受到刺激，但更多還是會以西安治理相對落後，上海、北京不至於變成這樣來自我安慰。結果沒想到的是，過去一個月裏，因為嚴格的防疫封控措施，上海這個中國第一大城市和經濟中心，竟然有那麼多人陷入物資短缺困境。這樣的場景深深刺激並感染了許多中國人，讓他們不得不從最壞處考慮。

過去兩年多，中國防疫的成功與民眾的配合、服從和集體意識密不可分。只是，疫情已經持續這麼久，中國各地為了防控疫情，經常給民眾的生活帶來衝擊，不少人面臨「手停口停」的困境。對此，各地在進行公共決策時應該審慎，盡可能考慮周全，要珍惜民眾的配合與付出，給那些被嚴格防疫衝擊的困難民眾以救助，行使權力時不可任性，不應去刻意考驗民眾的忍耐力……

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《北京人搶購與囤貨說明了什麼？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第315期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

打擊黃牛飛的政治哲學

審計報告揪出兩大施政缺失

三問中國防疫

俄烏衝突恐將陷入持久消耗戰

人民幣國際化未見明顯突破 取代美元言之尚早

居家安老配套不足 樂齡科技必須跟上