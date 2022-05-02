【恩威並施】香港中外文化交流中心策略

特首候選人李家超先生政網建議成立文化體育及旅遊局，回應國家第十四個五年規劃，香港定位為中外文化交流中心。中外文化交流中心的具體策略，我認為最重要的是人才。



特首候選人李家超政網建議成立文化體育及旅遊局。（張浩維攝）

交流中心是民心相通工程，文化交流不是文化交易物品，而是人與人之間的溝通互動合作。香港人中國文化意識薄弱，需要在香港國民文化教育上建立更強的中國文化意識，並在藝術教育、體育方面建立陸港對接學習，在中小學藝術體育、精英藝術人員培訓、藝術管理人員培訓、藝術師資人才培訓建立陸港合作對接。

為什麼要在這些專業層面上和國家對接？香港要說好中國故事、說好香港故事，必需建基於對中國的了解和認識。在藝術教育基礎上面，必然要和國家連接。在中小學藝術上更應該要具體地學習，並參照內地和藝術教育相關的法則，具體地設立和推行藝術普及中小學教育，以與及藝術拔尖精英教育，創造更大的社會影響力和建立更強更好的藝術團隊。

中外文化交流中心的建立，必需要由中國文化開始，才能夠令香港有材料有底氣和西方文化進行交流。香港政府很多時候把藝術交易當作交流。例如政府常常強調Art Basel如何如何成功，但是Art Basel本身雖然有藝術交流的部分，但是它的本質是一個金融藝術投資交易活動，故此它應該是文化藝術交流政策的一個部分，而不是全部，而它帶來的不良後果是令普遍市民覺得藝術與他們非常遙遠，長遠來說會逐漸「豪宅化」。

政府常常強調Art Basel如何如何成功，但是Art Basel本身雖然有藝術交流的部分，但是它的本質是一個金融藝術投資交易活動。（資料圖片／鄭子峰攝）

「豪宅化」非常不利藝術發展，必須建基於健全的中小學藝術教育之上。故此，文化體育旅遊局首要的任務便應該效法韓國或很多先進國家地區，設定一套「文化體育教育法」。其實內地當局亦有類伕的法規，香港卻仍是一片空白，實有必要必訂立相關法例。

另一個需要考慮的是中外的「外」如何發展？香港是否應該設立一個真正以文化交流為本的平台，像歌德學院、日本文化交流基金會這類的「香港中外文化交流協會」，或者是以一帶一路為主題的「一帶一路文化交流協會」。政府可以透過建立這個平台或者以原有的貿發局、旅遊協會等資源，制定全方位的文化交流策略佈局，引起更大的關注，進而對外弘揚香港及中國文化。

旅遊策略這個問題其實和文化體育息息相關。文化體育辦得好，社會自然會有建設性的氣氛，隨之而來會有更多旅遊資源。至於文化設施，政府把資源集中在西九，其實並沒有在全港社區積極發展，這方面也應該進行一些檢討工作。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

